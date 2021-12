Porsche Cup: Suzuki e Salles acreditam que poderiam ser ainda melhores

Se na categoria Carrera Cup a pole position ficou com Enzo Elias e Jeff Giassi, na GT3 Cup, quem estará à frente assim que a corrida de 500 km começar em Interlagos será o carro de Rafael Suzuki e Lucas Salles, assim como ocorreu nas outras duas corridas do campeonato de endurance.

Salles, que acabou de conquistar o título na sprint, comentou o feito, que vem em um momento de brilho como piloto.

“Nós não estávamos muito contentes com o carro”, revelou Salles. “A gente achou que estávamos um pouco lentos nas retas e então estamos analisando as informações aqui para ver o que que está faltando, porque na corrida longa o carro tem que estar perfeito, mantendo um bom ritmo.”

“É um grid muito forte também, então amanhã vai ter muita variação entre quem está andando em qual carro, em qual momento, em que qualidade de pneu, mas é isso aí, a graça é essa, a gente está se divertindo aqui, o ano foi muito bom, tanto na sprint quanto aqui na endurance, então não tenho o que reclamar.”

Suzuki foi mais incisivo na autocrítica, revelando que a pole tem gosto misto.

“Claro que é um mix de sentimentos. Obviamente, a pole era o lugar que queríamos estar, mas devo muito ao Lucas que criou essa margem, se adaptou muito bem à circunstância da garoa. Mas fica sempre um pinguinho, sempre somos competitivos, queremos ser o melhor possível e hoje, no meu grupo, não consegui. Fiz três voltas muito iguais, mas por algum motivo, desde Goiânia não estou conseguindo virar como os ponteiros do meu grupo.”

“Mas é óbvio, uma competição em dupla e o mérito é do Lucas que deixou esse gap, estou feliz, mas vou trabalhar, pois durante a corrida a gente precisa. São 4h30, mas precisa de ritmo, e acho que meu ritmo faltou na classificação e vou trabalhar para a corrida.”

