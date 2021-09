Porsche Cup: pódio mantém Raijan na briga pelo título

A disputa pela liderança da Porsche GT3 Cup segue apertadas na categoria GT3 3.8 depois das duas corridas disputadas neste final de semana em Curitiba. Raijan Mascarello terminou a conturbada prova na quinta posição e se manteve na segunda colocação do campeonato atrás do novo líder Nelson Monteiro.

“Perdi a liderança, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O final de semana foi de muita superação desde o início, e o que parece ser ruim acabou sendo bom por conta das circunstâncias de estar carregando o peso de 50kg”, comenta Raijan que tem em seu carro as marcas da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Na corrida deste domingo, Raijan largou da 17ª posição e conseguiu escapar de um acidente logo após a largada que envolveu vários carros. Logo na primeira volta, Raijan já apareceu em quinto lugar e teve um duelo particular com Nelson Monteiro. Nos últimos minutos de prova uma intervenção do safety-car juntou todo o pelotão e na relargada Raijan arriscou uma ultrapassagem que lhe daria o terceiro lugar, mas acabou sendo ultrapassado e terminou em quinto.

“Não tinha o que fazer. Arrisquei, e poderia ter dado certo a retomada da liderança. Não deu, mas ainda temos quatro corridas para decidir o campeonato”, avalia Raijan.

A penúltima etapa da Porsche GT3 Cup acontecem no Autódromo de Goiânia, nos dias 9 e 10 de outubro.



Classificação Campeonato GT3

1º - Nelson Monteiro, 115 pontos

2º - Raijan Mascarello, 106 pontos

3º - Lucas Salles, 103 pontos

4º - Cristian Mohr, 92 pontos

5º - Ayman Darwich, 82 pontos

6º - Daniel Correa, 78 pontos

7º - Ricardo Fontanari, 72 pontos

8º - Caio Castro, 70 pontos

9º - Vina Neves, 59 pontos

10º - Leo Sanchez, 54 pontos



Resultado Corrida 2 – Categoria GT3 3.8

1º - Marcio Mauro, com 15 voltas em 27min48s

2º - Caio Castro, à 1s436

3º - Nelson Monteiro, à 2s499

4º - Daniel Correa, à 3s952

5º - Raijan Mascarello, à 4s200

6º - Ricardo Fontanari, à 5s265

7º - Léo Sanchez, à 5s560

8º - Lucas Salles, à 5s622

9º - Guilherme Bottura, à 7s166

10º - André Gaidzinski, à 7s661

11º - Sang Ho Kim, à 7s880

12º - Nasser Aboultaif, à 8s319

13º - Gustavo Farah, à 9s805

14º - Carol Aranha, à 17s512

15º - Paulo Sousa, à 1 volta

16º - Edu Guedes, à 1 volta

17º - Paulo Totaro, à 5 voltas

18º - Christian Mohr, à 5 voltas

19º - Vina Neves, à 15 voltas

20º - Ayman Darwish, à 15 voltas

21º - Bruno Campos, à 15 voltas

22º -Edson Reis, à 15 voltas

23º - Lineu Pires, à 15 voltas

