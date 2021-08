Porsche Cup: Poles, Dirani e Pizii exaltam trabalho em equipe em Interlagos

Danilo Dirani e Renan Pizii conquistaram nesta sexta-feira (13) a pole position para os 300 km de São Paulo, prova que abre o campeonato de Endurance da Porsche Cup. A definição, feita pela média das melhores voltas de ambos os pilotos, aconteceu já nos minutos finais, com o piloto regular da categoria no campeonato Sprint.

Após a sessão, Danilo detalhou a estratégia e da importância dele – como mais graduado – ter saído para a pista antes.

“Foi muito desafiador. Uma condição que você não sabe o que usa, você não sabe onde tem que frear, se dá para pegar zebra, se não dá, então você tem que descobrir, e muito rápido. Foi bom os profissionais saírem antes, que daí a gente conseguiu passar alguma informação do acerto.”

“O resultado foi fantástico com o Renan, conheço ele desde pequeno, assim como o Edu (Bassani, engenheiro) a gente já fez várias corridas de endurance e kart juntos, então poxa marcar uma pole position, sendo da categoria Sport é fantástico, ele fez uma volta brilhante.”

“O grupo dos profissionais ficou muito próximo um do outro, o (Guilherme) Salas foi o mais rápido, mas depois ficou muito pertinho e ele (Renan) é que realmente fez a diferença. E então só quero agradecer a ele por confiar em mim.”

Já Pizii, não quis se vangloriar sobre seu feito decisivo, e retribuiu as palavras de seu companheiro.

“Eu segui um pouco o que o Danilo fez na classificação dele, ele aqueceu bem os pneus. E aí eu falei ‘vou dar três voltas boas’. Aí eu dei uma erradinha, passei um pouco do ponto e aí concentrei, fiz uma boa volta, mas acho que dava pra ser um pouquinho melhor, comparado o que a gente tinha na outra volta que eu dei uma errada. Foi um grande trabalho em equipe. É muito bom trabalhar com o Bassani, com o Danilo, que é um grande amigo e o importante é que eu estou aprendendo, evoluindo e o objetivo é esse”, concluiu.

