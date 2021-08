Porsche Cup: Dupla Dirani e Pizii conquista pole em Interlagos

O carro #3 da dupla Danilo Dirani e Renan Pizii foi o grande nome do treino de classificação para a primeira etapa do campeonato de endurance da Porsche Cup. Eles também asseguraram o lugar para a classe Sport. O carro #7 de Miguel Paludo e Dennis Dirani dividirá a primeira fila neste sábado. Na Trophy, Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro saem na frente pela classe.

Na GT3 Cup, a chuva e a falta de luminosidade na pista impediram que a segunda parte do quali seguisse, valendo o melhor tempo de Rafael Suzuki, que levou Lucas Salles para a ponta. Na Sport, Átila Abreu e Leo Sanchez sairão na frente, o mesmo acontecendo na Trophy com Edson dos Reis e Sergio Jimenez.

O Treino

Os primeiros na pista foram os pilotos com mais experiência na Carrera Cup, em uma sessão de 15 minutos. A pista ainda estava bastante úmida, devido à chuva que assolou o Autódromo de Interlagos pela manhã.

Guilherme Salas, que faz dupla com Fran Lara, foi o mais rápido, com 1min36s549, seguido de Danilo Dirani, Gaetano di Mauro, Ricardo Maurício e Dennis Dirani. João Gonçalves chegou a sair da pista e bater de leve na barreira de pneus, mas conseguiu continuar.

Os principais pilotos da GT3 Cup entraram a seguir. Vitor Baptista saiu na frente, com 1min41s122, mas os tempos começaram a cair e chegaram facilmente ao patamar abaixo de 1min40s.

Rafael Suzuki acabou como o melhor neste trecho do treino com 1min39s381. Átila Abreu, Vitor Baptista, Matheus Iório e Alan Hellmeister completavam o top-5.

Em seguida, o segundo grupo da Carrera Cup entrou na pista para a decisão da pole na categoria. A definição seria pela média dos dois pilotos em cada carro. Chico Horta e Eduardo Menossi chegaram a rodar antes de entrar em volta rápida, mas sem grandes complicações.

O carro #3 continuou no comando, desta vez com Fran Lara, que cravou 1min38s897. Faltando cinco minutos Alceu Feldmann e Miguel Paludo o superaram. O carro #1 fez 1min37s674, liderando a tabela.

No minuto final, Renan Pizii assumiu a liderança, com 1min38s016. Na média, ele e Danilo Dirani largam na pole. O carro #7 da dupla Paludo e Dennis Dirani larga em segundo.

A chuva começou a apertar para o complemento do treino de classificação para a GT3 Cup, com a bandeira vermelha acionada faltando 12 minutos e meio.

O restante do treino acabou cancelado por causa da pista, ainda não oferecendo condições ideais para a continuidade, com isso, Rafael Suzuki e Lucas Salles garantiram a pole na GT3 Cup. Átila Abreu e Leo Sanchez estarão na frente pela classe Sport e Sergio Jimenez e Edson dos Reis na Trophy.

A largada para os 300 km de Interlagos será dada neste sábado, às 10h30, horário de Brasília.

Grid de largada completo em instantes

Veja como foi

