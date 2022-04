Carregar reprodutor de áudio

Urubatan Jr. teve um grande fim de semana no Velocitta, palco da segunda etapa da Sprint Challenge, categoria de entrada da Porsche Cup.

Vindo de uma punição de Goiânia, ele teve que largar em último na primeira corrida, no sábado, mas conseguiu se recuperar a ponto de ter a pole no domingo. Ele teve um grande início, chegando a ter mais de oito segundos sobre o segundo colocado. Mas os safety cars trouxeram emoção ao piloto.

“Cheguei aqui com uma penalização, fui obrigado a largar em último ontem”, disse Urubatan Jr. “Consegui chegar em sétimo, e na inversão de grid eu fui para a pole. Fiquei feliz porque eu sabia que estava bem. Então larguei bem e vim administrando. Com os safety cars, não dá raiva, faz parte da corrida, não tem ninguém para xingar. Mas, de certa forma, você está liderando isoladamente, tem um grau de tensão também de poder cometer erros. Você tem que se concentrar na guiada.”

Um pneu furado, esvaziando aos poucos, trouxe não só emoção, mas muita tensão nas últimas voltas: “Depois da segunda relargada, eu comecei a sentir o pneu bater na fibra e o carro tremer e perder aderência e falei para ele (carro) aguentar um pouquinho e aguentou.”

Veja como foi

