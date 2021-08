Ricardo Zonta terá a partir deste fim de semana um novo desafio na temporada 2021: na terceira colocação da Stock Car, o curitibano será o parceiro de Pedro Aguiar na Porsche Endurance Series, competição de provas de longa duração dentro do calendário da Porsche Cup Brasil. A primeira missão da dupla será neste sábado (14), em Interlagos, quando juntos vão encarar uma prova de 300 quilômetros de distância e duração estimada em 2h30min.

A participação na categoria não é novidade para Zonta. O ex-F1 conquistou o título da competição em 2018 e acumula pódios e vitórias em seu currículo ao longo dos últimos anos. Agora, prepara-se para uma parceria inédita com o jovem Aguiar.

“Participar das provas da Porsche Cup é sempre um prazer”, disse Zonta. “Tive a oportunidade de acelerar por várias vezes ao longo dos últimos anos. Tem sido uma ótima temporada na Stock Car e quero manter o embalo e a briga constante pelos primeiros lugares neste novo desafio”, salientou.

Campeão overall da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil em 2020, Aguiar deu as boas-vindas ao seu novo parceiro, com quem espera levantar o troféu no campeonato de provas de resistência: “O Zonta dispensa apresentações, eu nem era nascido ainda e ele já era campeão mundial de grã-turismo, numa época maravilhosa do FIA GT. É um piloto de muita qualidade e experiência e poderei aprender muito com ele. Tenho certeza que faremos uma dupla competitiva e brigaremos pelo título”, declarou.

A largada da primeira etapa da Porsche Endurance Series, neste sábado, está prevista para as 10h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

F1 2021: Rico Penteado aponta favoritos na segunda metade do campeonato | TELEMETRIA DE FÉRIAS

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?