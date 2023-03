Carregar reprodutor de áudio

Alceu Feldmann protagonizou uma das mais belas disputas do fim de semana da Porsche Cup em Interlagos. Na chegada da segunda corrida da Carrera Cup, o piloto precisou segurar até os metros finais Miguel Paludo e Nicolas Costa para obter uma vitória com uma margem de apenas 0s1.

Em entrevista ao Motorsport.com, Feldmann admite ter administrado mal a vantagem que tinha para os rivais, o que o forçou a tomar uma ação defensiva na reta final da prova.

“Eu fui administrando o ritmo, mas obviamente administrei mal, porque eles chegaram”, brincou. “Eu tinha a chance de ter acelerado antes, me arrependi um pouco. Então quando eles chegaram, eu tive que fechar”.

“Eles chegaram faltando uma volta e meia e eu fechei. Na última meia volta eles realmente colaram, e eu fiz o que tinha para fazer”.

Mas, segundo o piloto do carro #1, a vitória do domingo foi a recompensa após um início de etapa complicada, sem ter confiança nos primeiros dias e com a solução vindo apenas na corrida do sábado.

“Vencer deixa uma sensação boa. Mas é claro, quando formos para o Velocitta, muda tudo. Mas o piloto, quando ele sente que o carro tá bom, ele tem um pensamento para a corrida”.

“Quando você sente que o carro tá ruim, ele sabe que vai ter vida difícil. O meu carro estava ruim quinta e sexta, então fui para a corrida do sábado sem confiança”.

“Durante a corrida de ontem, fizemos um acerto e o ritmo veio. Então eu tinha ritmo para hoje e estava bem mais confiante”.

