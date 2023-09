O moderno Autódromo Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, na Argentina, será o palco da segunda etapa do Porsche Endurance Challenge, campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

Será o último capítulo da empreitada internacional da categoria na temporada 2023, justamente com uma prova de 300 quilômetros ou 2h30min de duração máxima, prevista para um total de 63 voltas na tarde do próximo domingo.

São 68 pilotos confirmados em 34 carros para a corrida no traçado de 4.806 metros e 14 curvas que é a sede da etapa sul-americana do Mundial de Motovelocidade desde 2014.

Na primeira corrida do ano, disputada no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, a vitória na Carrera Cup e no geral ficou com a dupla do carro #8 da equipe Mahrte, formada pelo gaúcho Werner Neugebauer e pelo paranaense Ricardo Zonta. O Porsche #544 de Marçal Muller e Enzo Elias, do time Farben, terminaram o segmento inicial e o final em segundo lugar.

As regras seguem inalteradas: a prova será dividida em dois segmentos, com 40% dos pontos distribuídos às equipes que tiverem percorrido 75% do segmento inicial e realizado pelo menos um pit-stop obrigatório.

Em Termas de Río Hondo, o trecho inicial terá 32 voltas, com a corrida completa prevista para 63. O piloto com maior experiência (B.O.P., Balance of Performance) terá um limite de voltas a percorrer. E cada um deles é categorizado como platina, ouro, prata, bronze ou cobre de acordo com a experiência no automobilismo.

Na Carrera Cup, Neugebauer e Zonta lideram o campeonato com 71 pontos, dois à frente de Muller e Elias. Miguel Paludo e Alan Hellmeister estão na terceira posição com 68, nove a mais que os irmãos Fefo e Dudu Barrichello. Alceu Feldmann e Guilherme Salas completam a lista dos cinco primeiros com 41. Na Carrera Sport, a liderança é de Peter Ferter e Diego Nunes e na Carrera Rookie, de Edu Guedes e Renan Pizii.

Já na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni e Gerson Campos estão no topo da tabela, com 73 pontos, oito à frente de Célio Brasil e Danilo Dirani. Sadak Leite e Fabio Carbone completam a lista dos três primeiros com 64. Na Challenge Sport e na Rookie, a liderança é de Luiz Landi e Bruno Xavier.

Lembrando que assim como no campeonato de Sprint, cada equipe pode descartar um segmento na pontuação final do campeonato. Dessa forma, um carro que tenha algum problema no meio de uma prova pode seguir vivo na disputa do título até o final.

A definição do grid é determinada pela média das melhores voltas de cada piloto nos qualis, de modo que prevalecem os conjuntos mais velozes independentemente de o piloto ser o mais rápido na sua sessão. Depois de Termas de Río Hondo, a corrida final, em Interlagos, tem 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv exibem ao vivo a classificação e a corrida.

Lista de inscritos por ordem numérica – Carrera Cup:

#1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas

#3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello*

#7 Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

#9 Edu Guedes e Renan Pizii**

#12 Marco Pisani e Renan Guerra**

#15 Leo Sanchez e Átila Abreu**

#16 Marcelo Hahn e Allam Khodair*

#25 Paulo Sousa e Galid Osman**

#27 Josimar Júnior e Sérgio Ramalho*

#29 Rodrigo Mello e Thiago Vivacqua

#56 Peter Ferter e Diego Nunes*

#70 Lucas Salles e Rafael Suzuki*

#74 Piero Cifali e André Bragantini Jr.**

#77 Francisco Horta e William Freire*

#80 Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr.*

#85 Eduardo Menossi e Pedro Piquet*

#87 Nelson Monteiro e Nicolas Costa*

#99 Nasser Aboultaif e Gabriel Robe**

#111 Fefo Barrichello e Dudu Barrichello

#199 Nelson Marcondes e Luiz Razia*

#544 Marçal Muller e Enzo Elias

#555 Ayman Darwich e Ricardo Maurício*

#888 Lineu Pires e Beto Gresse*

*Sport/ **Rookie

Lista de inscritos por ordem numérica – Challenge:

#2 Luiz Souza e Bruno Bonifácio**

#5 Marcelo Tomasoni e Gerson Campos

#14 Luiz Landi e Bruno Xavier**

#38 Eric Santos e João Gonçalves**

#44 Giuliano Bertucelli e Pietro Rimbano**

#57 Ramon Alcaraz e Márcio Mauro*

#66 Sadak Leite e Fabio Carbone*

#133 Israel Salmen e Rafael Martins**

#139 Célio Brasil e Danilo Dirani**

#777 Franco Farina e Ianina Zanazzi

*Sport/ **Rookie

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 7 – Endurance Challenge – Argentina:

Sexta-feira, 8 de setembro:

15:30 – Treino Opcional 1 (Carrera Cup)

16:40 – Treino Opcional 1 (Sprint Challenge)

Sábado, 9 de setembro:

09:20 – Treino Livre 1 (Carrera Cup)

10:00 – Treino Livre 1 (Sprint Challenge)

13:00 – Treino Livre 2 (Carrera Cup)

13:40 – Treino Livre 2 (Sprint Challenge)

16:30 – Classificação (Carrera Cup)

17:25 – Classificação (Sprint Challenge)

Domingo, 10 de setembro:

12:40 - Corrida (63 voltas ou 2h30)

