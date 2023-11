Leo Sanchez encerrou sua reestreia na Porsche Carrera Cup com mais um troféu na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Com um roteiro repetido da véspera, Sanchez largou do fundo do pelotão por conta do classificatório cancelado no sábado - a ordem do grid foi definida pelas posições do campeonato. E tinha um claro objetivo na cabeça: escalar o pelotão para poder subir novamente no pódio.

Ultrapassar na Porsche Cup é um desafio. Carros equalizados e com muita turbulência gerada pelos 992 deixaram ainda mais complicada a missão de Sanchez.

Mas, o piloto do carro #15 foi preciso nas oportunidades, escalou oito posições no domingo e terminou a corrida na quarta posição entre os pilotos da Carrera Rookie.

"Mais uma vez sai do fundo do grid por conta de não ter acontecido o quali, mas consegui uma boa evolução, com consciência, tomei muito cuidado para não estragar o campeonato daqueles que estavam na disputa e consegui subir até o quarto lugar da rookie. O João defendeu bem o terceiro lugar e não consegui passar. Feliz com o resultado e com a escalada, é muito difícil passar aqui com os carros iguais."

Sanchez volta ao #15 na Porsche Cup para a decisão da Endurance Challenge no dia 18 de novembro.

