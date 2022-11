Carregar reprodutor de áudio

Um lugar no pódio é o objetivo de Eduardo Menossi e Pedro Boesel, que neste fim de semana, na última etapa da Porsche Endurance Challenge, ganham o reforço de Sérgio Sette Câmara, na prova agendada para o autódromo de Interlagos. Depois de um começo de campeonato atribulado, a dupla finalizou a última prova de provas de longa duração da Porsche Cup, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, na quarta colocação da classe Carrera Sport. Para a decisão, o objetivo é repetir a performance e se colocar outra vez entre os primeiros.

A prova em Interlagos será a mais longa da temporada, com 500 quilômetros a serem percorridos, com duração máxima de 4h30min.

“Precisamos estar muito bem-preparados para o desafio, tanto física quanto mentalmente”, destacou Menossi. “Corremos aqui no campeonato sprint da Porsche Cup em novembro e fui o piloto que mais avançou em sua categoria, com 10 posições ganhas, o que me deixa otimista para a prova de Endurance mesmo com as dificuldades que podem vir”, pontuou.

Já Boesel espera coroar seu terceiro ano na Porsche Cup com um lugar entre os cinco melhores. “Estreei em 2020 no campeonato e consegui vencer logo em meu primeiro ano, justamente em Interlagos. Tivemos um início complicado, mas evoluímos bastante na prova de Goiânia. Com uma boa estratégia e um pouco de sorte, acho que o Menossi e eu podemos incomodar no pelotão da frente, para terminar a temporada de maneira positiva. Além disso, termos o Sette Câmara correndo com a gente será um grande prazer. É um piloto de destaque internacional, muito experiente, que só vem agregar ao nosso trabalho”, analisou.

A decisão da Porsche Endurance Series acontece neste sábado (3), com largada às 15h30. A prova será transmitida ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

