Porsche Cup: Totaro passa bastão da Equivoco Racing em Interlagos

A sexta etapa da Porsche Cup, marcada para este fim de semana em Interlagos, será palco de um momento bastante significativo. Após retornar depois de um ano parado, Paulo Totaro anuncia seu afastamento definitivo das pistas como piloto.

O 'Gentleman Driver' sofreu um forte acidente nos treinos para a etapa do Estoril, em Portugal, precisando passar por cirurgia e acompanhamento médico nas semanas seguintes. Esta situação o fez tomar a decisão de se aposentar como competidor, o que agora o coloca do outro lado do balcão: como patrocinador e chefe de equipe.

Todo o orçamento da Equivoco Racing planejado para Totaro será encaminhado para o amigo e piloto Dr. Matheus Roque, que está fazendo sua primeira temporada completa na Sprint Challenge e o veterano piloto atuará como líder da equipe fora das pistas.

"Eu amo o automobilismo e quero continuar incentivando e participando agora como chefe de equipe e patrocinador. Os dois fortes acidentes que sofri foram determinantes para esta decisão, mas estou muito feliz em apoiar o Matheus, um amigo que deu seus primeiros passos comigo e agora representará a nossa equipe", comenta Totaro.

"Será uma grande honra e uma enorme responsabilidade carregar a marca da Equivoco Racing da pessoa que mais me incentivou a dar esse ousado passo de me tornar um piloto de competição e conseguir carregar minha mensagem sobre o tratamento para infertilidade", completa Matheus.

O novo capítulo da história da Equivoco Racing, que está em sua quarta temporada de atividade na Porsche Cup, será escrito neste fim de semana. As corridas da sexta etapa serão transmitidas ao vivo pela Band e pelos canais oficiais da Porsche Cup na internet.

