Porsche Cup: Marçal vence primeira corrida em Interlagos

A corrida 1 da Porsche Cup teve muita ação neste sábado logo na largada, isso porque os pilotos chegaram querendo brigar por posições e não tiveram problemas em se apertarem na pista para garantir isso. No fim, Marçal Muller venceu com uma boa relargada.

Antes mesmo de começar a primeira volta, Marcos Regadas, Bruno Campos, Gustavo Zanon, Paulo Souza terminaram fora da pista e tiveram problemas para voltar à disputa. Desta maneira, alguns foram obrigados a retornarem para os boxes.

Sob a liderança do safety car, Pedro Aguiar, Marçal Muller, Christian Hahn, Peter Feder e Franco Giafonne lideravam os cinco primeiros lugares, o que continuou enquanto até o cronômetro batesse 13 minutos.

Na relargada, Marçal conseguiu assumir a liderança e se colocou à frente de Pedrinho, mas o resto do grid ficou sem espaço. Foi neste momento que Aguiar teve um toque lateral com Hahn, Giaffone tentou desviar da batida, mas acabou sendo atingido por Christian e rodou algumas vezes, chegando a capotar, mas acabou com as quatro rodas no chão.

Apesar do susto, o piloto não se machucou e garantiu que estava bem ao fazer o sinal positivo para as câmeras antes de retornar para os boxes e deixar a corrida. O incidente causou mais uma bandeira amarela, mantendo Muller na liderança, seguido por Ferter, Miguel Paludo, Alceu Feldman e Georgios Frangulis no top 5.

Aos cinco minutos de corrida, 11 carros já haviam deixado a pista, inclusive Lineu Pires, que estava com a pole, e Werner Neugebauer. Pedrinho Aguiar, por sua vez, foi punido e terá de largar da última posição na próxima etapa após o incidente com Hahn.

Na última volta, Paludo assumiu a segunda colocação e garantiu pontos o suficiente para continuar na liderança da classe principal, enquanto Marçal Muller não enfrentou grandes problemas para vencer a etapa. No momento, Miguel e Marçal ficam separados por apenas dois pontos.

Ferter foi o vencedor pela categoria Sport, enquanto Gustavo Farah se classificou como o vitorioso na Rookie.

