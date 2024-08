Muitos fãs de automobilismo sonham um dia acelerar em Interlagos e acabam realizando esse sonho durante os Track Days com seus carros pessoais e é só então que ousam dar o segundo passo: passar a competir em pista.

Porém se tem um nome que não esperou nem mesmo a sua terceira experiência em pista, esse nome é o de Ricardo Zylberman, que neste ano faz sua estreia na Porsche Cup pela divisão de entrada, a classe Trophy, guiando o clássico e potente modelo 991.1.

Tudo começou com um convite feito por outro competidor, Sadak Leite, piloto da Sprint Challenge.

"Na minha segunda experiência no Track Day, o também piloto da Porsche Sadak Leite me aconselhou a conhecer a categoria após ele próprio ter feito esse caminho. E vi que era possível fazer essa transição. Foi bem menos complicado do que eu imaginei".

"Só precisei tirar a licença, o que é algo tranquilo, e mergulhar nesse universo da Porsche Cup, que é um campeonato do estilo "seat and drive", onde eu só me preocupo em acelerar e competir em autódromos incríveis, com toda a tecnologia e segurança dos carros".

Para quem até o ano passado não se imaginava como piloto, Ricardo já traçou novos objetivos após receber o primeiro troféu e sentir o sabor do champanhe no pódio.

"A vida tem dessas mudanças e essa é a grande graça da coisa. Agora quero fazer a escadinha completa até chegar na Carrera Cup e competir com os melhores".

