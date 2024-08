Pela primeira vez em 2024 a Porsche Carrera Cup distribuiu dois troféus Mobil pela conquista da pole position em Interlagos neste sábado. Com o campeonato na reta final, não acontecem mais grids invertidos nas corridas 2 e as duas provas do fim de semana distribuem pontuação completa, com as ordens de largada definidas em tomadas de tempo separadas.

Desta maneira, Pedro Aguiar cravou sua primeira pole do ano, válida para a corrida deste sábado. O #20 cravou 1m36s361 em sua melhor passagem no Q1.

No Q2, Marçal Muller mostrou toda sua capacidade com o Porsche #544. Ele foi o primeiro piloto do grid a repetir uma pole em 2024 e, catapultado pela melhor volta do fim de semana, puxará o pelotão na prova de domingo. Muller estabeleceu 1m35s975 e foi o único piloto do grid abaixo da marca de 1:36 no fim de semana. Esta é sua 17ª pole na Porsche Cup.

O troféu Mobil foi entregue aos pilotos por um grupo de convidadas especiais, da Bosch, no marco de uma ação promocional de incentivo à participação feminina no universo automotivo promovida pela fornecedora oficial de lubrificantes da Porsche Cup e sua parceira.

Ao longo de décadas, a Bosch identificou muitas mulheres trabalhando em postos-chave de sua rede de centros automotivos e agora, no marco da promoção da única equipe 100% feminina do automobilismo nacional com os Lubrificantes Mobil, desenhou a estratégia conjunta de ativação desse público.

A Mobil levou a Interlagos profissionais de destaque nos centros automotivos Bosch, todas mulheres. Além de uma delas ter entregue o troféu aos poles, o grupo foi recebido pelas pilotas Antonella Bassani e Leticia Bufoni e pode interagir com as mecânicas e engenheiras das equipes 100% femininas que atendem às duas mulheres no grid da categoria.

"Muita dedicação, com certeza, muitas horas de simulador em casa. Fiquei dois dias treinando quase o tempo todo depois de uma viagem de trabalho. Quero agradecer aos torcedores e aos meus patrocinadores e vamos trabalhar para conseguir outro troféu Mobil de pole position no próximo quali", disse Pedro antes do Q2.

"A equipe conseguiu me entregar um ótimo carro e eu consegui fechar bem os setores. Ainda sim não encaixei a melhor volta possível, tinha um pouco mais para extrair do carro. Estou feliz em sair da primeira fila nas duas provas e poder brigar pelas duas vitórias e chegar com mais chances de brigar pelo campeonato na F1", explicou Muller.

"Fazia tempo que não cravava a pole, mas sempre estive na briga entre os quatro primeiros colocados e isso beneficiou a briga pelo título. Fico feliz por chegar em um momento decisivo da temporada em boas condições de brigar pela pole e pelo título da temporada".

