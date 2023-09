O sábado foi dos novatos na abertura da sexta etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, no moderno autórodromo argentino de Termas de Río Hondo.

O carioca Nicolas Costa mostrou que a liderança da Carrera Cup não está em suas mãos por acaso e praticamente gabaritou o dia: cravou pole e segundo lugar no grid pela manhã e venceu pela quarta vez no ano a prova da Carrera Cup à tarde.

Então foi a vez de Antonella Bassani mostrar porque foi selecionada como a primeira integrante do programa Young Racing Academy promovido pela categoria.

Primeira mulher a vencer na história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard há duas etapas em Goiânia, a catarinense de 17 anos de idade largou na pole e duelou com Eduardo Taurisano para vencer pela segunda vez em 2023. Ela também esteve próxima de um sábado perfeito, cravando o segundo lugar no grid para a corrida de domingo.

As duas corridas foram bastante movimentadas, inclusive com intervenções do safety-car.

Nos campeonatos, houve poucas alterações nas tabelas. Costa ampliou sua margem no topo da Carrera Cup, bem como Lucas Salles na Sports. O dia do #70 foi formidável, com direito à sua primeira pole no geral e um respeitabilíssimo segundo lugar na corrida, segurando ninguém menos que o heptacampeão Miguel Paludo nas voltas finais.

Werner Neugebauer e Alceu Feldmann completaram o pódio e seguem vivos no campeonato. O prejuízo ficou para Marçal Muller: o gaúcho acabou envolvido em entrevero no início da prova e terminou apenas em 11º.

Já na classe Rookie o dia foi de Bruno Campos, com duas poles e vitória válida pelo subcampeonato.

A Sprint Challenge segue com liderança de Marcelo Tomasoni, mas agora Antonella é a segunda colocada. Cristian Mohr aparece em terceiro.

Assim como na prova da Carrera Cup, a vitória e o segundo lugar no geral ficou com um competidor da classe Sport em franca evolução. No caso da Challenge este foi Antonio Junqueira. Outro grande destaque da prova foi Celio Brasil, o maior colecionador de troféus deste sábado: ele foi quinto no geral, segundo na classe Sport e vencedor na Rookie.

Tudo sobre as corridas

Carrera Cup

O pole Lucas Salles sustentou a dianteira na primeira curva, mas Nicolas Costa atacou por fora e ficou com a melhor tangência a seguir, avançando para o primeiro lugar. Paludo saltou bem, de sétimo no grid para terceiro lugar.

Mas o nome da primeira volta foi Chico Horta, em sexto depois de largar em décimo.

O safety car foi acionado para resgate do carro de Lineu Pires, que ficou parado na caixa de brita após incidente envolvendo também Franco Giaffone e Marçal Muller. Sobrou também para Georgios Frangulis, que recolheu sua máquina para box.

A ordem na relargada era Costa, Salles, Paludo, Werner, Alceu Feldmann e Horta. Em 11º, Bruno Campos liderava na Rookie.

Paludo enquadrou Salles na quarta volta, trazendo Werner para a disputa. Então o safety-car novamente foi acionado, para resgate do carro de Ayman Darwich atolado em uma das caixas de brita.

A relargada veio na abertura da volta 6, com menos de 12 minutos restando na corrida.

Costa novamente foi preciso para manter a ponta e logo abriu vantagem na casa de 1s para controlar Salles. Este neutralizou as investidas de Paludo. Logo atrás, o pega da corrida àquela altura era entre Werner e Feldmann, pela quarta posição -disputa que favoreceu a chegada de Horta e Rodrigo Mello ao pelotão.

A cinco minutos da bandeirada, Paludo novamente atacou Salles. Mas o líder da classe Sport era preciso ao defender sua linha nas freadas.

Costa recebeu a bandeirada em primeira outra vez com autoridade. Salles foi valente até o final, sustentando a vice-liderança contra o heptacampeão para vencer na Sport. Paludo, Werner e Feldmann completaram o top5. Em 13º, Bruno Campos venceu na Rookie.

Sprint Challenge

Gustavo Zanon, que era quinto no grid, ficou sem uma das rodas de seu Porsche na volta de apresentação. O procedimento de largada foi abortado, mas o tempo de corrida começou a valer.

Antonella Bassani segurou a dianteira com autoridade, se defendendo de ataque de Antonio Junqueira. Eduardo Taurisano caiu de segundo para quarto, superado também por Miguel Mariotti. Mas o #88 conseguiu dar o troco, recuperando o terceiro posto a seguir. Marcelo Tomasoni era quinto, colocando muita pressão sobre Mariotti.

Na volta 3 a vantagem de Antonella era na casa de 1s. Taurisano chegou em Junqueira e mergulhou decidido na freada no fim da reta oposta.

O #88 era mais rápido que a líder e logo a vantagem de 1s caiu pela metade. Na volta 5, Taurisano emparelhou duas vezes, até que concretizou a manobra pela liderança na última curva do traçado argentino. Em terceiro, Antonio Junqueira estava tranquilo na liderança da Sport. Tomasoni e Mariotti completavam o top5, enquanto, em 11º, Celio Brasil era o melhor Rookie da prova.

Taurisano perdeu o carro na volta 8. Escapou da pista e caiu para quinto lugar. Antonella recuperou a liderança, com 4s de vantagem sobre Junqueira e 8 minutos restando na prova.

Se a ponta do pelotão não era mais ameaçada, o segundo lugar estava ainda em aberto no trecho final da prova. Junqueira era acossado por Tomasoni, o que favoreceu a chegada de Tomasoni e Mariotti na disputa. Eles chegaram a ocupar um 3-wide, com Mariotti passando os concorrentes. Mas ele acabou tocado por Taurisano, que, na sequência perdeu posição também para Tomasoni.

Combativo e com aparente vazamento do líquido de arrefecimento em seu carro, o #88 deu o troco se aproveitando de um traçado equivocado de Tomasoni. Josimar Junior também capitalizou, ultrapassando o líder do campeonato.

Na volta 12, o Porsche de Taurisano não aguentou, estacionando na área de escape. Assim Celio Brasil entrou no top5, graças a uma corrida muito segura e consistente.

Antonella levou com segurança até a bandeirada, para vencer pela segunda vez na carreira. Junqueira fez o segundo lugar, vencendo na Sport. Josimar Junior foi terceiro, uma posição à frente de Tomasoni. E Celio Brasil completou o pódio em quinto, vencendo na Rookie.

O que eles disseram

“Foi uma corrida incrível, o quali não foi fácil, apesar de largar em uma boa posição, perdemos a melhor volta e largar por fora aqui é muito complicado, a curva 1 é muito longa e é complicado ficar por fora. Freei muito tarde, vi que o Lineu chegou a emparelhar, mas consegui posicionar bem para a curva 2 que era nosso objetivo. Muito feliz com a minha primeira vitória na Argentina.”

Nicolas Costa

“Muito feliz com a vitória, o Taurisano estava muito rápido. O erro dele foi fundamental, não teria como acompanhar ele e isso foi fundamental para vencer. Quase rodei junto com ele, me assustei, mas estava apertando para ver se ele cometia algum erro. Tive que aproveitar o pneu novo no começo, depois foi só trazer o carro para casa”

Antonella Bassani

“Estamos disputando na Sport, a cabeça estava no campeonato. Não da para aliviar muito para os caras da geral, se não pega muita sujeira da pista, então aceleramos o que deu e deu tudo certo hoje, estou muito feliz.”

Lucas Salles

“Foi uma corrida boa. Não tivemos um grande classificatório hoje, consegui escapar do toque na primeira curva que me tirou da prova no ano passado. Larguei pelo lado certo, fiz uma largada limpa e subi para terceiro. Não tinha como atacar o Lucas pelo lastro, que me tirava muita velocidade de reta. Amanhã largamos mais para frente, vou tentar somar mais alguns pontos para chegar em Interlagos e ir para o tudo ou nada.”

Miguel Paludo

“Eu tive um incidente na largada, estava por dentro na entrada da reta e o Lineu tocou comigo, desalinhando o carro. Consegui terminar em quarto e somar bons pontos para o campeonato.”

Werner Neugebauer

“A largada foi um pouco confusa, a fila do meio parou e eu dei sorte em me manter por fora, o carro teve grip e continuei indo, assim subir quatro posições. Independente da largada, o ritmo era muito forte, estou muito contente.”

Chico Horta

“Foi uma corrida de muita diversão. Estou longe da disputa pelo campeonato por conta de outros incidentes. Vir para a corrida em uma pista muito divertida como Termas com a cabeça leve é muito bom e hoje isso se transformou em um ótimo resultado.”

Bruno Campos

“Resultado bom para o campeonato. O Cristian ficou para trás, então bom resultado. Ainda sim corremos alguns riscos, algumas disputas poderiam ter sido evitadas, é preciso ter precaução nessas situações, faltam 3 corridas e assim estamos levando o campeonato.”

Marcelo Tomasoni

“O ritmo da Antonella estava muito bom, não ia conseguir chegar nela, então tinha que administrar o meu resultado. O Tomasoni estava vindo atrás, controlei a distância e esperei eles brigarem. Consegui me manter bem e não errar, foi importante para o campeonato, voltamos bem para a disputa e vamos brigar depois de uma etapa fora.”

Antonio Junqueira

“Foi surpreendente. Dei uma escapada no começo da corrida, precisei voltar, me recompor e achar novamente o ritmo. Me recuperei bem, consegui manter a vitória na Rookie, o segundo lugar na Sport e esse quinto lugar na geral que só descobri no pódio. Foi um dos troféus mais batalhados até hoje.”

Célio Brasil

Resultados das corridas de sábado da Porsche em Termas:

Carrera Cup:

1 - #999 Nicolas Costa - 14 voltas em 27:12.178

2 - #70 Lucas Salles* - + 1.131

3 - #7 Miguel Paludo - + 1.279

4 - #8 Werner Neugebauer - + 2.179

5 - #1 Alceu Feldmann - + 3.981

6 - #77 Francisco Horta* - + 5.021

7 - #29 Rodrigo Mello - + 5.989

8 - #800 Raijan Mascarello* - + 7.604

9 - #199 Nelson Marcondes* - + 8.920

10 - #87 Nelson Monteiro* - + 9.414

11 - #544 Marçal Müller - + 11.020

12 - #56 Peter Ferter* - + 11.263

13 - #33 Bruno Campos** - + 13.262

14 - #85 Eduardo Menossi* - + 15.267

15 - #121 João Barbosa** - + 24.463

16 - #25 Paulo Sousa** - + 25.119

17 - #84 Gustavo Farah** - + 25.353

18 - #9 Edu Guedes** - + 27.102

19 - #74 Piero Cifali** - + 33.688

20 - #80 Rouman Ziemkiewicz* - + 34.139

21 - #14 Carlos Campos** - + 55.998

Não completaram:

#555 Ayman Darwich* - + 10 voltas

#3 Franco Giaffone* - + 11 voltas

#88 Georgios Frangulis* - + 13 voltas

#888 Lineu Pires* - + 14 voltas

* Sport/ ** Rookie

Sprint Challenge

1 - #72 Antonella Bassani - 15 voltas em 28:28.256

2 - #16 Antonio Junqueira* - + 7.904

3 - #77 Josimar Junior - + 11.449

4 - #5 Marcelo Tomasoni - + 11.862

5 - #139 Célio Brasil** - + 16.363

6 - #66 Sadak Leite* - + 21.301

7 - #21 Miguel Mariotti - + 25.456

8 - #15 Artur Ramos* - + 31.814

9 - #133 Israel Salmen* - + 32.849

10 - #71 SangHo Kim* - + 33.856

11 - #1 Urubatan Júnior - + 38.243

12 - #3 Cristian Mohr - + 51.837

13 - #99 Wagner Pontes** - + 1:18.262

14 - #19 Walter Lester* - + 1:25.109

15 - #38 Eric Santos** - + 1:25.759

16 - #7 Luiz Souza** - + 1 volta

17 - #88 Eduardo Taurisano - + 4 voltas

Não completaram:

#100 Sebá Malucelli* - + 5 voltas

#57 Ramon Alcaraz* - + 12 voltas

#33 Gustavo Zanon* - + 15 voltas

* Sport/ ** Rooki

Classificação dos campeonatos:

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa, 195 pontos

2. #7 Miguel Paludo, 176

3. #544 Marçal Muller, 166

4. #8 Werner Neugebauer, 158

5. #70 Lucas Salles, 144

6. #1 Alceu Feldmann, 119

7. #88 Georgios Frangulis, 107

8. #800 Raijan Mascarello, 107

9. #199 Nelson Marcondes, 101

10. #888 Lineu Pires, 93

11. #87 Nelson Monteiro, 93

12. #26 Rodrigo Mello, 80

13. #3 Franco Giaffone, 73

14. #77 Francisco Horta, 61

15. #85 Eduardo Menossi, 58

16. #56 Peter Ferter, 54

17. #121 João Barbosa, 50

18. #9 Edu Guedes, 48

19. #17 Ricardo Fontanari, 47

20. #80 Rouman Ziemkievicz, 47

21. #555 Ayman Darwich, 46

22. #84 Gustavo Farah, 44

23. #33 Bruno Campos, 35

24. #25 Paulo Sousa, 27

25. #74 Piero Cifali, 14

26. #99 Nasser Aboultaif, 5

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 114 pontos

2. #88 Georgios Frangulis, 79

3. #800 Raijan Mascarello, 77

4. #888 Lineu Pires, 67

5. #199 Nelson Marcondes, 67

6. #87 Nelson Monteiro, 59

7. #3 Franco Giaffone, 54

8. #77 Francisco Horta, 41

9. #56 Peter Ferter, 32

10. #80 Rouman Ziemkievicz, 29

11. #85 Eduardo Menossi, 27

12. #555 Ayman Darwich, 25

13. #17 Ricardo Fontanari, 21

Carrera Cup Rookie

1. #9 Edu Guedes, 114 pontos

2. #84 Gustavo Farah, 95

3. #121 João Barbosa, 95

4. #33 Bruno Campos, 78

5. #25 Paulo Sousa, 71

6. #74 Piero Cifali, 59

7. #99 Nasser Aboultaif, 46

8. #14 Carlos Campos 6

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 201 pontos

2. #72 Antonella Bassani 184

3. #3 Cristian Mohr 175

4. #21 Miguel Mariotti 142

5. #16 Antonio Junqueira 134

6. #66 Sadak Leite 124

7. #77 Josimar Junior 103

8. #1 Urubatan Junior 102

9. #15 Artur Ramos 96

10. #100 Seba Malucelli 93

11. #33 Gustavo Zanon 79

12. #139 Célio Brasil 77

13. #57 Ramon Alcaraz 75

14. #88 Eduardo Taurisano 75

15. #71 SangHo Kim 69

16. #7 Luiz Souza 56

17. #19 Walter Lester 55

18. #133 Israel Salmen 54

19. #38 Eric Santos 51

20. #14 Carlos Campos 48

21. #002 Junior Dinardi 25

22. #10 Americo Lanzoni 23

23. #45 Paulo Totaro 19

24. #55 Marco Túlio 17

25. #222 Gabriel Vallone 13

26. #58 Claudio Simão 11

27. #99 Wagner Pontes 10

28. #14 Andre Gaidzinski 9

Sprint Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 100 pontos

2. #66 Sadak Leite 96

3. #15 Artur Ramos 68

4. #100 Seba Malucelli 61

5. #57 Ramon Alcaraz 61

6. #33 Gustavo Zanon 60

7. #139 Célio Brasil 52

8. #71 SangHo Kim 40

9. #14 Carlos Campos 33

10. #19 Walter Lester 27

11. #133 Israel Salmen 24

12. #38 Eric Santos 21

13. #002 Junior Dinardi 16

14. #7 Luiz Souza 14

15. #45 Paulo Totaro 11

16. #99 Wagner Pontes 6

17. #14 Andre Gaidzinski 4

18. #222 Gabriel Vallone 4

19. #58 Claudio Simão 1

20. #55 Marco Túlio 0

21. #10 Americo Lanzoni 0

Sprint Challenge Rookie

1. #139 Célio Brasil 117 pontos

2. #7 Luiz Souza 103

3. #38 Eric Santos 87

4. #133 Israel Salmen 53

5. #10 Americo Lanzoni 45

6. #55 Marco Túlio 36

7. #45 Paulo Totaro 27

8. #222 Gabriel Vallone 23

9. #58 Claudio Simão 21

10. #99 Wagner Pontes 15

