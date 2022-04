Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Porsche Cup Brasil teve o seu pontapé inicial neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Marçal Muller e Chris Hahn foram os grandes vencedores na Carrera Cup, que recebeu os novos Porsches 992. Na Sprint Challenge, os triunfos principais ficaram com Cristian Mohr e Nelson Marcondes.

Mas, outros competidores se destacaram nas classes Sport e Rookie, abrilhantando o fim de semana na quente e ensolarada Goiânia.

Confira como ficaram as tabelas dos campeonatos após a primeira etapa

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 40 pontos

2. #26 Christian Hahn, 36

3. #1 Alceu Feldmann, 34

4. #7 Miguel Paludo, 34

5. #70 Lucas Salles, 22

6. #20 Pedro Aguiar, 19

7. #16 Renan Pizii, 16

8. #3 Franco Giaffone, 16

9. #8 Werner Neugebauer, 14

10. #888 Lineu Pires, 13

11. #73 Enzo Elias, 12

12. #87 Nelson Monteiro, 10

13. #5 Sylvio de Barros, 8

14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 5

15. #17 Leonardo Sanchez, 5

16. #77 Francisco Horta, 3

17. #88 Georgios Frangulis, 2

18. #29 Rodrigo Mello, 2

Carrera Sport

1. #70 Lucas Salles, 22 pontos

2. #3 Franco Giaffone, 18

3. #88 Georgios Frangulis, 12

4. #77 Francisco Horta, 11

5. #80 Rouman Ziemkiewicz, 8

6. #85 Eduardo Menossi, 6

Carrera Rookie

1. #888 Lineu Pires, 22 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 16

3. #5 Sylvio de Barros, 15

4. #17 Leonardo Sanchez, 13

5. #121 João Barbosa, 9

6. #33 Bruno Campos, 9

7. #44 Gustavo Farah, 5

8. #25 Paulo Sousa, 3

9. #9 Edu Guedes, 2

Sprint Challenge

1. #199 Nelson Marcondes, 40 pontos

2. #69 Daniel Correa, 34

3. #80 Raijan Mascarello, 26

4. #555 Ayman Darwich, 26

5. #3 Cristian Mohr, 22

6. #55 Ramon Alcaraz, 20

7. #1 Urubatan Junior, 18

8. #20 Vina Neves, 17

9. #11 Márcio Mauro, 14

10. #5 Marcelo Tomasoni, 13

11. #77 Josimar Junior, 11

12. #22 Caio Castro, 10

13. #117 Guilherme Bottura, 9

14. #14 André Gaidzinski, 9

15. #71 SangHo Kim, 8

16. #21 Miguel Mariotti, 6

17. #33 Gustavo Zanon, 3

18. #7 Piero Cifali, 3

19. #99 Nasser Aboultaif, 2

Sprint Challenge Sport

1. #55 Ramon Alcaraz, 20 pontos

2. #77 Josimar Junior, 13

3. #14 André Gaidzinski, 13

4. #117 Guilherme Bottura, 12

5. #71 SangHo Kim, 11

6. #33 Gustavo Zanon, 7

7. #7 Piero Cifali, 6

8. #21 Miguel Mariotti, 6

9. #78 Rafael Cardoso, 4

10. #99 Nasser Aboultaif, 2

Sprint Challenge Rookie

1. #71 SangHo Kim, 22 pontos

2. #33 Gustavo Zanon, 15

3. #7 Piero Cifali, 15

4. #78 Rafael Cardoso, 8

5. #99 Nasser Aboultaif, 6

Veja como foi

