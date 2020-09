Porsche Cup: Zonta e Neugebauer largam na pole no Velocitta; Massa será o 3º

A etapa do Velocitta da Porsche Endurance Series conheceu seu primeiro pole do ano, a dupla Ricardo Zonta e Werner Neugebauer, campeã da categoria em 2018.

A segunda posição do grid ficou com Guilherme Salas e Pedro Aguiar, seguidos por Felipe Massa e Lico Kaesemodel, dupla sensação do fim de semana.

A classificação foi composta por dois treinos, sendo computada a média das voltas dos dois pilotos de cada carro.

Após a primeira rodada de voltas rápidas, Miguel Paludo liderava, seguido por Fran Lara, Marcelo Franco e Luca Seripieri.

Na segunda metade do treino do primeiro grupo, Pedro Aguiar assumiu a segunda posição, mas logo foi superado por Werner Neugebauer.

Paludo baixava seus tempos volta a volta e ampliava a vantagem, Neugebauer, Pedro Aguiar e Lico Kaesemodel vinham na sequência.

Faltando um minuto para o fim do treino, Alceu Feldmann, que ocupava a nona colocação, melhorou sua volta e assumiu o quinto lugar.

Na volta final, Lico Kaesemodel ainda pulou para o terceiro lugar enquanto Rouman Ziemkiewicz, que ocupava a 11ª colocação, rodava no final da volta.

Após o término da primeira sessão, Paludo foi o mais rápido, com um pouco mais de dois décimos de vantagem para Neugebauer, o segundo.

Completaram os 5 primeiros lugares, Kaesemodel, Pedro Aguiar e Alceu Feldmann.

A segunda metade do treino classificatório teve a presença das estrelas do final de semana.

Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Ricardo Zonta e outros grandes nomes do automobilismo foram para a pista do Velocitta para a decisão da pole.

Dennis Dirani, logo na sua primeira volta rápida, bateu o recorde do final de semana com o tempo de 1min27s228 seguido por Cacá Bueno e Gabriel Casagrande.

Na sequência, Ricardo Maurício melhorou sua marca assumiu a segunda posição enquanto Guilherme Salas assumia o quinto lugar.

O treino já se encaminhava para seu desfecho e Alan Hellmeister, atual campeão da Endurance, tentava alcançar ao menos o top--5, mas sem sucesso.

Outro campeão da categoria, Ricardo Zonta ocupava a sexta posição do treino.

Ricardo Maurício que vinha em segundo abortou sua última volta enquanto Felipe Massa que ocupava a nona colocação escapava na curva 1 e passava pela caixa de brita.

Após o término da sessão, Denis Dirani foi o primeiro, seguido de Ricardo Maurício, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Guilherme Salas.

Logo após a realização da média de tempos dos dois grupos, foi declarada a pole position para a dupla Ricardo Zonta e Werner Neugebauer. Guilherme Salas e Pedro Aguiar terminaram em segundo com Felipe Massa e Lico Kaesemodel em terceiro.

“Tenho que agradecer essa fase abençoada", disse Zonta. "Chegamos até a brincar aqui que a fase não é só pelo Toyota na Stock Car. O Werner fez uma volta muito boa também, o que fez que nossa média ficasse muito boa e garantisse nossa pole. Aqui no Velocitta é importante largar na frente por conta das altas temperaturas. Não ter o trânsito na sua frente ajuda a controlar melhor a temperatura do carro”, completou.

“Sigo a linha do Ricardo sobre a importância de largar na pole position no Velocitta", comentou Neugebauer. "É fundamental andar de cara para o vento para ajudar no resfriamento do carro. A previsão de amanhã não é de tanto calor quanto hoje. Mesmo assim, andar esses 300km com o carro superaquecendo é perigoso demais. A pole é uma conquista enorme na busca pela vitória e pelo campeonato.”

A etapa do Velocitta da Porsche Endurance Series acontece neste sábado, 19, às 10h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira os 10 melhores do grid de largada:

1-Werner Neugebauer/Ricardo Zonta

2-Pedro Aguiar/Guilherme Salas

3-Lico Kaesemodel/Felipe Massa

4-Alceu Feldmann/Dennis Dirani

5-Miguel Paludo/Beto Gresse

6-Fran Lara/Nelsinho Piquet

7-Marcelo Franco/Caca Bueno

8-Eduardo Azevedo/Ricardo Maurício

9-Rouman Ziemkiewicz

10-Ricardo Baptista/Bruno Baptista

Veja como foi o treino de classificação na íntegra

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?