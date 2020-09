Porsche Cup: Zonta e Neugebauer lideram após etapa do Velocitta; confira tabela completa

A Porsche Cup Brasil realizou neste sábado a primeira, de três, etapa do campeonato de endurance da categoria dos carros de corrida mais vendidos do mundo. Ricardo Zonta e Werner Neugebauer foram os melhores no geral e na Carrera Cup, com o resultado trazendo a consequente liderança do campeonato.

Na GT3 Cup, William Freire e Francisco Horta fizeram o mesmo, comandando o campeonato com os carros motor 3.8.

Assim como no campeonato de Sprint, cada classe tem duas categorias, definidas de acordo com o Balanço de Performance (BOP) atribuído a cada piloto.

Na Carrera Cup, se ao menos um piloto for da categoria Bronze, o carro compete na classe Sport. Se os todos forem Bronze, na classe Trophy.

Na GT3 Cup, se ao menos um piloto for da categoria Bronze ou Cobre, o carro compete na classe Sport. Se os todos forem Bronze ou Cobre, na classe Trophy.

Confira como ficou a tabela de pontos após a primeira corrida, no Velocitta, de acordo com cada categoria.

Carrera Cup

W. Neugebauer / Ricardo Zonta 68 pontos Miguel Paludo / Beto Gresse 61 Alceu Feldmann / Dennis Dirani 55 Edu Azevedo / Ricardo Mauricio 40 Marcelo Franco / Caca Bueno 45 Lico Kesemodel / Felipe Massa 40 Fran Lara / Nelson Piquet Jr 36 Pedro Aguiar / Guilherme Salas 33 Rodolfo Toni / Danilo Dirani 29 Rouman Ziemkiewicz / G. Casagrande 26 Ricardo Baptista / Bruno Baptista 24 Rodrigo Mello / Sergio Jimenez 22 Luca Seripieri / Allan Hellmeister 20

Carrera Sport

Edu Azevedo / Ricardo Maurício 72 Marcelo Franco / Caca Bueno 60 Fran Lara / Nelson Piquet Jr 48 Rodolfo Toni / Danilo Dirani 42 Rouman Ziemkiewicz / G. Casagrande 36 Rodrigo Mello / Sergio Jimenez 30

GT3 Cup

Chico Horta / Willian Freire 68 Leo Sanchez / Atila Abreu 61 Lucas Salles / Rafael Suzuki 55 Zeca Feffer / Cesar Ramos 50 Nelsinho Marc / N. Monteiro 45 Marco Billi / Maurizio Billi 40 Ricardo Fontanari / Mateus Iorio 36 Paulo Totaro / Fabio Carbone 33 Ale Auler / Renan Guerra 29 A. Catucci / A. Junqueira 26 Urubatan Jr / Enzo Elias 24 Guiga Spinelli / Lucas Moraes 22 Ayman Darwich / Edu Menossi 20 Christian Mohr / Kreis Jr 18 A. Gaidzinski / Márcio Mauro 16 Georgios Frangulis / G. Di Mauro 14

GT3 Sport

Leo Sanchez / Atila Abreu 72 Nelson Marcondes / N. Monteiro 60 Marco Billi / Maurizio Billi 48 Ricardo Fontanari / Mateus Iorio 42 Paulo Totaro / Fabio Carbone 36 Guiga Spinelli / Lucas Moraes 30 Ayman Darwich / Edu Menossi 24 Christian Mohr / Kreis Jr 18 A. Gaidzinski / Márcio Mauro 12 Georgios Frangulis / G. Di Mauro 6

GT3 Trophy

Nelson Marcondes / N. Monteiro 72 Marco Billi / Maurizio Billi 60 Guiga Spinelli / Lucas Moraes 48 Ayman Darwich / Edu Menossi 42 Christian Mohr / Kreis Jr 36 A. Gaidzinski / Márcio Mauro 30

Assista à corrida do Velocitta na íntegra