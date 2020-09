Coluna do Vicente Sfeir: Efeito Massa, em massa

Em tempos de pandemia e com eventos sem presença de público, os promotores e patrocinadores tentam suprir a falta de espectadores, convidados, clientes e calor humano, que exercem um grande papel nos eventos de automobilismo. Com isso, tentam aproximar e fazer com que o 'vazio' não impeça o público de sentir que está fazendo parte daquele momento.

Mais uma vez, tivemos a oportunidade de acompanhar a presença de um piloto brasileiro de renome internacional nas pistas, com passagens pelas principais categorias do esporte a motor mundial, marcando presença em um evento do automobilismo nacional. Trato aqui do vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008, Felipe Massa, acelerando na prova de abertura da Porsche Cup Endurance Series.

Apesar da pouca experiência nos carros de turismo, o piloto mostrou toda sua categoria na pilotagem. Poucas voltas completadas dentro de um carro da categoria já o colocaram com resultados competitivos durante a prova.

Massa largou da terceira posição, na frente de pilotos especialistas nos carros de turismo. O Felipe mostrou o piloto de talento que é, mesmo se expondo em um mundo que era completamente desconhecido para ele, de uma forma até promocional para uma competição nacional. Porem, como todo piloto profissional, seu objetivo é sempre alcançar a vitória.

De forma competitiva, seu final de semana na Porsche Cup foi de um nível extremamente alto. Já pelo lado promocional, deixou claro que os fãs brasileiros da velocidade reconhecem muito seus pilotos.

A quantidade de reportagens e de espaço na mídia que a presença do Felipe trouxe para o evento, dando visibilidade para a abertura da Endurance Series da Porsche Cup, foram impressionantes.

Assim como o Rubens Barrichello na Stock Car, que colocou a categoria em outro patamar de visibilidade aqui no Brasil, imaginem o que seria o Massa voltando para o Brasil para competir em categorias nacionais, como a Porsche Cup ou a própria. O automobilismo e o público teriam muito a ganhar com a presença de Massa nas pistas nacionais. Outra frente que ganharia muito também é a imprensa.

Felipe Massa no Velocitta para a Porsche Endurance Photo by: Luca Bassani

Quando o Felipe anunciou seu desligamento da Fórmula E, a Shell fez contato com ele para saber suas intenções para o futuro e avaliar uma vinda para a Stock Car. O Felipe nos respondeu que isso era algo a se pensar, mas que naquele momento não conseguiria ter tal definição. De todo modo, estaria em seus planos dar a sequência na carreira em solo nacional.

Aos fãs do automobilismo, tenho a certeza de que, em um futuro próximo, o Felipe Massa integrará as principais categorias do automobilismo nacional. Com isso, ganharemos espaço para reposicionar as categorias e ganhar espaço dentro da mídia, colocando o automobilismo, novamente, como o segundo maior esporte nacional.

Sem dúvida, a participação do Massa na Porsche Cup valorizou mais ainda a vitória do nosso carro com Ricardo Zonta e Werner Neugebauer.

Aliás, cabe também destacar a grande fase do Zonta, que também teve passagem pela F1 e está com performance altíssima em 2020. Ele é o atual vice-líder da temporada da Stock Car, tendo obtido dois triunfos para o carro #10 da Shell. Agora, largou na frente também pelo título das corridas longas da Porsche Cup com o Werner. E ainda venceu corrida do Endurance Brasil na classe GT3 correndo de Mercedes com o Xandinho Negrão há três semanas.

