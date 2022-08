Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis e a OAK Racing Team voltam a acelerar pela Porsche Cup Brasil nesta semana em Termas de Río Hondo.

Depois de mais de dois anos sem cruzar as fronteiras do país, a categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta parte para o inédito traçado argentino na carreira do #88.

A jornada que engloba duas etapas do certame na mesma semana, sendo a quarta etapa da Sprint Series e a estreia da Endurance Series é só mais um dos desafios internacionais na carreira do Grego. Ele estreou na Porsche Cup Brasil em 2019 em Portugal, além de duas passagens pela Porsche Supercup em Red Bull Ring, incluindo seu último compromisso em pista, na preliminar do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 no último mês de julho.

Junto com o time de Esports da ORT, Frangulis se preparou nos simuladores para chegar com maior intimidade no traçado e poder aproveitar ainda mais os treinos visando a etapa.

A ORT chega com novidades para a Argentina, Cesar Ramos, piloto titular da Stock Car assume a vaga na Endurance Series como parceiro de Frangulis.

A jornada argentina da Porsche Cup Brasil tem transmissão das mídias sociais da categoria.

“Parece ser uma pista muito legal e muito rápida”, disse Frangulis. “Nos treinos no simulador sentimos a necessidade de aumentar a preocupação com as curvas, pois elas antecedem retas longas, até por característica de uma pista construída para a MotoGP.

“São tomadas desafiadoras, onde demoramos para entender o traçado ideal. Mas, o fato de serem feitas para moto, com longas áreas de escape nos permite arriscar um pouco mais em busca do melhor traçado. Estou animado para minha primeira jornada em Termas. Vai ser minha segunda prova fora do país pela Porsche Cup, a outra foi minha estreia em 2019 em Portugal.”

