Porsche: Elias vence com largada espetacular em Goiânia

Enzo Elias manteve a curva ascendente que o acompanha desde a segunda etapa da temporada, ainda no Velocitta, e venceu no início da tarde deste domingo (9) a corrida complementar válida pela quinta etapa da Porsche Carrera Cup (Sprint) em Goiânia (GO).

Segundo lugar no sábado, em vitória de Miguel Paludo, Enzo Elias largou da terceira posição na prova que fechou a etapa. Enquanto Werner Neugebauer superava o pole position Rodrigo Mello, Elias fez saída ainda melhor e mergulhou por dentro na primeira curva já ocupando a liderança.

Depois de administrar as tentativas de aproximação por parte de Neugebauer na metade inicial da prova, Enzo conseguiu manter um ritmo – que lhe rendeu a melhor volta da corrida – e uma segurança para vencer pela quarta vez na temporada. A diferença para o segundo colocado na bandeirada foi de 2s546.

O calor de 32 graus no horário da prova colocou pilotos e máquinas à prova. Em uma pista técnica em questão de frenagens, temperatura é um dos fatores levados em conta no desempenho. Por isso, de acordo com o vencedor deste domingo, era necessário estar o tempo todo “brincando” com a distribuição dos freios.

“Estou sem palavras", disse Elias. "Esta foi uma das minhas vitórias mais importantes até agora, porque empatamos nos pontos corridos e estamos em vantagem se contarmos os descartes. Uma corrida muito quente, muito difícil".

"A gente sofre bastante dentro do carro em condições assim. Graças a Deus com meu carro foi tudo certo: em aerodinâmica, em ajustes, em questão de freios, foi tudo perfeito".

"É complicado administrar freios neste calor de Goiânia porque a gente mexe muito no balanço (equilíbrio da carga do freio, mais para as rodas dianteiras ou traseiras) durante a prova para não superaquecer. Então, a gente 'brinca' bastante com essa regulagem, e estou feliz demais”.

Ainda assim, os discos de freio que a Fremax fornece à Porsche Cup desde 2008 oferecem tecnologia de dissipação de calor e são capazes de suportar até 720 graus de temperatura durante longos períodos sem comprometer desempenho, segurança ou durabilidade.

Acompanhando a evolução dos carros, os discos Fremax também trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

Neugebauer, Pizii, Christian Hahn e Miguel Paludo completaram o top 5 do pódio. Na disputa pelo título, Elias chegou à capital goiana na segunda posição, 20 pontos atrás de Marçal Müller – que neste fim de semana somou 22 pontos com um sexto e um sétimo lugar.

Elias somou 44 (na penúltima e última etapas, a pontuação das duas corridas são iguais e são disputadas duas classificações para definição do grid, em vez da tradicional inversão dos sete primeiros para a corrida 2) e agora chegou a 162, o mesmo número de Müller.

A dupla parte empatada na liderança para a definição do campeão da temporada Sprint da Carrera Cup, que acontece nos dias 12 e 13 de novembro no Autódromo de Interlagos. A etapa será um dos eventos de suporte do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Resultado Carrera Cup – Corrida 2 (Top 10 extra-oficial):

1. #73 Enzo Elias, 19 voltas em 27min34s419

2. #8 Werner Neugebauer, a 2s546

3. #16 Renan Pizii, a 6s548

4. #26 Christian Hahn, a 8s263

5. #7 Miguel Paludo, a 9s007

6. #1 Alceu Feldmann, a 11s859

7. #544 Marçal Muller, a 13s178

8. #20 Pedro Aguiar, a 13s773

9. #3 Franco Giaffone, a 14s384

10. #888 Lineu Pires, a 19s783

MELHOR VOLTA: #73 Enzo Elias, 1min24s823

Classificação do Campeonato Carrera Cup (extra-oficial):

1. Enzo Elias, 162 pontos

2. Marçal Müller, 162

3. Christian Hahn, 130

4. Miguel Paludo, 129

5. Pedro Aguiar, 122

6. Alceu Feldmann, 110

7. Werner Neugebauer, 105

8. Renan Pizii, 102

9. Lucas Salles, 72

10. Franco Giaffone, 62

