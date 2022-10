Carregar reprodutor de áudio

Um acidente na volta dois da segunda corrida da sexta etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, tirou Josimar Júnior da disputa pela categoria Sprint Challenge.

A colisão frontal com o carro de Márcio Mauro (#11) danificou bastante a Porsche #77 do pernambucano, que deixou de somar na tabela na classe Sport, na qual ainda figura na terceira posição da divisão, com 58 pontos. Mesmo fora da corrida, Josimar manteve a nona posição na classificação geral, totalizando 65 pontos.

“Ontem foi uma prova que me surpreendi tanto, ganhando na geral da categoria. E hoje foi uma prova complicada desde o início. Larguei mais atrás, em 11º, e logo perdi três posições, e quando estava em recuperação, o carro rodou na minha frente e eu não tive como evitar a colisão".

"Mas graças a Deus estamos bem. Eu não senti nada. O Márcio, embora consciente, ainda precisou fazer exames de precaução. O carro é bem seguro. Para quem assistiu, a pancada foi feia, mas com a tecnologia de segurança do carro saímos inteiros”, relata Josimar.

O foco do pernambucano agora está todo concentrado na disputa do campeonato Endurance Challenge que acontece neste próximo final de semana, 15 e 16 de outubro, também no circuito goiano.

“Estaremos aí de novo, se Deus quiser, com meu parceiro Sérgio Ramalho, e convido todos a assistir”, disse. Nessa tabela, a dupla ocupa a terceira posição na geral da Sprint Challenge, com 53 pontos e lidera a classe Sport com 64 pontos.

As provas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo da Band e do Sportv, além dos canais oficiais da categoria, via streaming.

Segunda corrida – resultados Sprint Challenge:

1) #69 Daniel Correa, CHA, 25m37s393

2) #5 Marcelo Tomasoni, CHA, a 0s814

3) #22 Caio Castro, CHA, a 1s250

4) #1 Urubatan Junior, CHA, a 1s808

5) #21 Miguel Mariotti, CHA S, a 2s033

6) #3 Cristian Mohr, CHA, a 3s112

7) #199 Nelson Marcondes, CHA, a 4s980

8) #17 Ricardo Fontanari , CHA, a 5s192

9) #117 Guilherme Bottura, CHA S, a 6s021

10) #55 Ramon Alcaraz, CHA S, a 7s208

11) #555 Ayman Darwich, CHA, a 7s384

12) #80 Raijan Mascarello, CHA, a 7s629

13) #20 Vina Neves, CHA, a 8s694

14) #58 Cláudio Simão, CHA S, a 37s045

15) #14 André Gaidzinski, CHA S, a 59s299

16) #2 Junior Dinardi, CHA R, a 1 volta

17) #33 Gustavo Zanon, CHA R, a 2 voltas

18) #99 Nasser Aboultaif, CHA R, a 2 voltas

Não completam 75% da prova:

19) #74 Piero Cifali, CHA R, a 9 voltas

20) #11 Marcio Mauro, CHA, a 12 voltas

21) #77 Josimar Junior, CHA S, a 12 voltas

22) #71 Sangho Kim, CHA R, desqualificado

Porsche Cup Sprint Challenge - Classificação

Campeonato Geral

1) #80 Raijan Mascarello, 137

2) #3 Cristian Mohr, 125

3) #5 Marcelo Tomasoni, 117

4) #199 Nelson Marcondes, 105

5) #69 Daniel Correa, 101

6) #1 Urubatan Jr., 94

7) #117 Guilherme Bottura, 90

8) #555 Ayman Darwich, 89

9) #77 Josimar Jr, 65

10) #20 Vina Neves, 63

11) #55 Ramon Alcaraz, 59

12) #22 Caio Castro, 62

13) #21 Miguel Mariotti, 58

14) #11 Márcio Mauro, 57

15) #17 Ricardo Fontanari, 55

Campeonato Classe Sport

1) #117 Guilherme Bottura, 85

2) #50 Ramon Alcaraz, 60

3) #77 Josimar Jr, 58

4) #33 Gustavo Zanon, 56

5) #14 André Gaidzinski, 53

6) #21 Miguel Mariotti, 47

7) #71 Sang Ho Kim, 29

8) #99 Nasser Aboultaif, 26

9) #7 Piero Cifali, 23

10) #58 Claudio Simão, 20

11) #2 Junior Dinardi, 12

13) #66 Sadak Leite, 4

#78 Rafael Cardoso, 4

15) #52 Beto Posses, 0

Próximas etapas:

Etapa 7 – 16/10 – Endurance – Autódromo de Goiânia (GO)

Etapa 8 – 12 e 13/11 – Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 9 – 03/03 – Endurance – Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

