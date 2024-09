Neste domingo Nelsinho Piquet e Rouman Ziemkiewicz conquistaram o pódio da classe Carrera Sport na etapa de Termas de Río Hondo da Porsche Cup, na Argentina. O primeiro campeão mundial da Fórmula E avançou cinco posições na volta final da prova para garantir o décimo lugar geral e a quinta posição na classe.

Ziemkiewicz iniciou a prova no carro #80, partindo do 13º lugar escapou dos incidentes e era o 14º colocado geral e sexto na classe Carrera Sport após a primeira volta. Após 5 voltas o piloto aparecia no sétimo lugar da classe e mantinha um ritmo consistente na prova.

Após 10 voltas completadas o carro #80 havia sido tocado por um concorrente e tinha danos na parte traseira, com isso a dupla aparecia no vigésimo lugar geral e 12º em sua classe. Três giros mais tarde os boxes foram abertos para a parada obrigatória.

Rouman seguiu na pista até a 14ª volta, quando fez a primeira parada. Piquet assumiu o carro #80 na 22ª posição geral e rapidamente avançou dois postos.

O campeão da Porsche Endurance em 2020 seguia em um ritmo consistente até a entrada do safety car, na 24ª volta. A dupla vinha na 11ª posição na classe e enfrentava problemas com o desempenho da máquina.

Na 28ª volta aconteceu a relargada e Piquet avançou para o nono lugar da classe e o 15ª lugar na classificação geral. O embaixador da Motul avançou até o 11º lugar geral e sétimo na classe, mas na sequência foi para os boxes para realizar a segunda parada obrigatória.

Ziemkiewicz retornou no 16º lugar geral e avançou três posições nas primeiras voltas, sendo o sexto colocado na classe. Na 42ª volta o carro #80 assumia o quinto lugar na classe Sport e se colocava no pódio.

Piquet assumiu o carro na volta 47 e seguiria até o final, o primeiro campeão mundial da Fórmula E retornou para a pista em sétimo na classe. Faltando cinco voltas para o final Piquet avançava para o sexto lugar da classe.

Neste momento aconteceu a entrada do safety car após escapada de um concorrente. Na última volta aconteceu a relargada, Piquet realizou grandes manobras, superou cinco concorrentes e recebeu a bandeira quadriculada na quinta posição da classe Carrera Sport e na décima posição geral.

“Corrida em temperatura muito alta aqui na Argentina, sofremos um toque no início que nos prejudicou, perdemos pressão aerodinâmica e um pouco de potência, mas conseguimos manter o foco e seguir na prova", disse Piquet. "Mas estou feliz em ter conseguido o pódio na última volta, agora vamos fazer as contas do campeonato e buscar o título na etapa final".

O próximo compromisso de Piquet pela Porsche Endurance acontece no dia 16 de novembro, em Interlagos.

