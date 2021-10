Nesta terça-feira (19) será dada a bandeira verde para a terceira temporada do Programa Porsche Esports Brasil, maior competição de automobilismo virtual do país e que reúne grandes nomes da modalidade. A etapa 1 da Sprint Challenge será disputada no Red Bull Ring, Áustria, e promete grandes disputas.

O evento começa com a categoria de acesso, Sprint Challenge, que reúne pilotos com até 3.000 pontos de iRating e distribuirá mais de R$10 mil em prêmios em equipamentos da P1 Speed e créditos no iRacing. Além disso o campeão receberá o treinamento oficial de precisão e performance Porsche Track Experience.

Mais de 170 pilotos registraram marcas para as 30 vagas disponíveis para as cinco etapas em 2021, além deles, mais 10 pilotos pré-qualificados se juntam para formar o grid de 40 carros.

O campeão da temporada terá vaga garantida na Porsche Esports Carrera Cup, em 2022. Na temporada passada Marcos Riffel foi o campeão da Sprint e Bruno Souza foi o vice.

A etapa da Áustria promete grandes disputas, com diversos pontos de ultrapassagem, o circuito de 4.318 metros de extensão é um dos favoritos dos jogadores, trazendo ainda mais equilíbrio às provas.

O carro utilizado no campeonato é o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. A cada etapa serão disputadas duas provas de 30 minutos, o grid da primeira bateria será definido pelos tempos do treino classificatório e o grid da segunda bateria será composto pelo resultado da corrida 1, invertendo-se os 10 primeiros colocados.

A primeira etapa do Porsche Esports Sprint Challenge será transmitida ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil), IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports) e transmissão alternativa pelo streamer Guto Colvara (twitch.tv/GutoColvara).

Thiago Alves será o narrador oficial do campeonato, com comentários de Rodrigo Favoretto e Wilson Neto.

Além disso serão realizadas duas lives semanais na Twitch, toda segunda e quinta-feira, às 21h, no Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil. Nas lives serão repercutidos os assuntos da competição, dicas de pilotagem, novidades do campeonato e entrevistas com pilotos.

No dia 26/10 acontece a primeira etapa da categoria principal, a Carrera Cup, com a presença de nomes importantes como o atual bicampeão do certame, Jeff Giassi, Dudu Barrichello, Felipe Baptista e outros grandes pilotos.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Calendário Porsche Esports Sprint Challenge 2021:

19/10, 21h – Red Bull Ring (Áustria) – Sprint Challenge

09/11, 21h – Mount Panorama (Austrália) – Sprint Challenge

23/11, 21h – Ímola (San Marino) – Sprint Challenge

11/12, 14h – Hockenheim (Alemanha) – Sprint Challenge

14/12, 21h – Interlagos (Brasil) – Sprint Challenge



Lista de pilotos Porsche Esports Sprint Challenge Brasil

Guilherme Elizeu Felipe Sousa Fernando Signoretto Adilson Junior João Brito Osmar Camargo Mathias de Valle Pedro Ferrari Murilo Biscaro João Gabriel Fabio Góes Luan Hott Ronaldo Carlos Alisson Ferreira Lucas Freitas Lucas Murno Lorenzo Roth Cristian Pereira Guilherme Meirelles Igor Gaboardi Alex Comerlato Lucanos Ferreira Lucas Volotão Leandro Daminelli Leonardo Reis Diego Marcel Iran Neto Paulo Galvão Victor Perrucho João Augusto Bruno Souza Raphael De Leo Bruno Bonagura Felipe Iazzetti Diego Freitas Eraldo Silva Rogério Santos Neto Lucas Trindade Cadu Amorim Lucas Alves

