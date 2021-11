Depois de duas semanas longe das pistas virtuais, o Porsche Esports Sprint Challenge liga os motores e acelera novamente para a segunda rodada da temporada.

Depois de abrir a temporada em Red Bull Ring, o certame viaja à Austrália e encara o desafiador traçado de Mount Panorama, considerado pelos pilotos e especialistas da categoria como a pista mais desafiadora da temporada, com 6.213m.

Raphael de Leo dominou a abertura da Sprint Challenge vencendo as duas provas e abrindo vantagem confortável na tabela de classificação.

Os competidores alinham os 718 Cayman GT4 Clubsport à partir das 21h para duas baterias de 30 minutos. Além do Red Bull Ring e de Mount Panorama, o calendário ainda conta com rodadas previstas para Ímola, Hockenheim e Interlagos.

A segunda etapa da Porsche Esports Sprint Challenge será transmitida nesta terça dia 09/11 a partir das 21h, ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil), IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports), Twitch da Porsche Esports Brasil (twitch.tv/PorscheEsportsBrasil). A narração é de Thiago Alves, com comentários de Pancho Favoretto e Wilson Neto.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com IRB e-Sports.

Classificação do campeonato (top 10):

Raphael De Leo – 80 pontos Mathias de Valle – 63 Leando Daminelli – 41 Felipe Iazzetti – 38 Luan Hott – 36 Murilo Biscaro – 35 Leonardo Reis – 35 Fabio Goes – 34 Guilherme Meirelles – 33 Felipe Souza – 31

