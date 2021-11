Georgios Frangulis e a ORT alinharão novamente o #88 no grid da Porsche Carrera Cup em Interlagos. A etapa mais esperada do ano, que serve como evento preliminar para o GP de São Paulo da Fórmula 1 encerra a primeira temporada da Sprint Series de Frangulis nos carros 4.0 litros

Em sua segunda jornada no principal evento do calendário da Porsche Cup, Georgios vai em busca de seu melhor resultado na temporada. Após duas etapas atribuladas em Goiânia, onde foi acometido na primeira largada da Sprint e subiu ao pódio na segunda e precisou recorrer a dois carros reservas na Endurance Series, o piloto busca em Interlagos o melhor acerto e a forma ideal visando as duas corridas da Sprint, a OAKBERRY All-Star Race e a decisão da Endurance Series em dezembro.

“Sempre tem uma áurea especial na preliminar da F1, esse ano é nosso primeiro evento desde o começo da pandemia com público no autódromo, novamente abrimos para a categoria máxima e teremos a OAKBERRY All-Star Race dentro do fim de semana, o que é algo nunca antes visto no automobilismo nacional", disse Georgios Frangulis.

"Mostramos em Goiânia que estamos rápidos e conseguimos andar na frente, isso me deixou confiante para a última etapa. Com um bom ritmo e o equipamento em boas condições eu vi que posso andar na dianteira. Chego em Interlagos com a cabeça boa e em busca do meu melhor resultado no ano.”

Quem novamente se junta a Frangulis para uma corrida de duplas na Porsche Cup é Gaetano di Mauro, o jovem piloto vai para sua sexta jornada dividindo carro com o Grego na categoria, onde a dupla tem boas recordações das recentes passagens pelo principal palco do automobilismo nacional, com uma vitória na classe 3.8 em 2020 e pole e pódio pela Carrera Trophy em 2021.

“Estou muito animado para a corrida, é muito bom abrir para a F1 e ainda mais poder disputar esse prêmio incrível", comentou Gaetano di Mauro. "Vai ser um fim de semana onde além da velocidade, precisaremos andar com a cabeça, a estratégia vai ser muito importante ao longo da corrida".

"Estou me preparando bem, fiz alguns treinos no kart e no simulador, fora as etapas da Stock Car e da Porsche que andei esse ano. Vou em busca desse Porsche!".

Di Mauro assume a máquina #88 da ORT na OAKBERRY All-Star Race, que premiará o vencedor com um novíssimo Porsche 718 Spyder

