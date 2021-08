A abertura da temporada de 2021 da Endurance Series da Porsche Cup receberá na máquina #88 da Oak Racing Team (ORT) uma dupla de velhos conhecidos nas pistas. Georgios Frangulis, piloto titular da categoria recebe novamente Gaetano di Mauro, um dos mais promissores nomes da nova geração do automobilismo nacional.

A dupla já se conhece da temporada de 2020, onde além de marcarem todas as pole-positions da GT3 Sport, também encerrou a temporada com uma marcante vitória na GT3 Cup nos 500km de Interlagos, a primeira vitória para Frangulis na geral da categoria.

Outro integrante da equipe vencedora do ano passado retorna ao time para compor mais uma vez o bólido da ORT. Se trata do experiente e vencedor engenheiro argentino Marcos Laborda.

O desafio da temporada de 2021 é diferente. A dupla passa a competir com o carro 4.0 da Carrera Cup, principal categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta no Brasil.

Frangulis destacou a reedição da dupla com di Mauro e os desafios que devem encontrar devido a outras fortes duplas.

“Estou muito animado para a prova de Endurance", disse Frangulis. "Nossa última prova junto foi a vitória na geral em 2020 com um pace ótimo, foi minha primeira vitória na geral. Agora o desafio é na Carrera Cup, vamos enfrentar boas duplas, Pedrinho Aguiar e Zonta, Melo e Fittipaldi, Paludo e Dirani...".

"O desafio vai ser grande, ainda mais por que sigo no processo de adaptação ao 4.0. Estar de novo com o Gaetano vai ser muito bom, ele é muito talentoso e tem conseguido extrair o melhor de mim dentro do carro".

Di Mauro acredita que seja possível repetir a boa performance exibida na Endurance em 2020.

“Estou bem contente com o trabalho que fizemos no último ano e acredito que a gente possa repetir esse bom desempenho nesse ano. O Georgios está se adaptando muito bem ao carro e tem feito boas provas. Vamos ver se o carro está bom depois dos danos sofridos no acidente e trabalhar para buscar a vitória sempre fazendo nosso melhor".

A primeira das três etapas da temporada de corridas longas tem treinos previstos a partir de quinta em Interlagos, com quali na sexta e a largada para os 300km acontece no sábado às 10h30 horário de Brasília.

Os canais SporTV e o Motorsport.com transmitem na integra a prova, já a Band mostra a largada e primeira metade para São Paulo e a partir das 12h30 para todo o Brasil.

EXCLUSIVO: BURTI rompe silêncio sobre F1: Hamilton é MAIS LIMPO que campeões como SENNA e SCHUMACHER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: