O grid da Sprint Challenge foi à pista pela última vez nesta sexta-feira para a primeira e única sessão de treinos livres da etapa inaugural da temporada 2023 da Porsche Cup. Josimar Júnior foi o mais rápido, com 01min39s882.

A sessão foi interrompida por cerca de cinco minutos devido a um dos carros, que ficou parado na região do Laranjinha, mas sem maiores problemas para a retomada do TL.

No final, Josimar encaixou uma boa volta para garantir a liderança geral da Challenge, com uma boa diferença de 0s355 para Sadak Leite em segundo. O piloto do carro #66 ainda foi o mais rápido entre os pilotos da Spirt.

Urubatan Júnior, Antonella Bassani e Gustavo Zanon completaram o top 5 da sessão, enquanto Célio Brasil foi o mais rápido entre os pilotos da rookie, ocupando a 16ª posição.

Os pilotos da Sprint Challenge retornam à pista de Interlagos apenas no sábado, para a sessão que define o grid de largada para a primeira corrida do fim de semana. A classificação acontece a partir das 09h.

Confira o resultado final do TL1 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 - Josimar Júnior (Sprint Challenge)

2 - Sadak Leite (Sprint Sport)

3 - Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

4 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

5 - Gustavo Zanon (Sprint Sport)

6 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

7 - Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

8 - SangHo Kim (Sprint Sport)

9 - Artur Ramos (Sprint Sport)

10 - Sebá Malucelli (Sprint Sport)

11 - Antonio Junqueira (Sprint Sport)

12 - Júnior Dinardi (Sprint Sport)

13 - Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

14 - Walter Lester (Sprint Sport)

15 - André Gaidzinski (Sprint Sport)

16 - Célio Brasil (Sprint Rookie)

17 - Israel Salmen (Sprint Rookie)

18 - L. Souza (Sprint Rookie)

19 - Eric Santos (Sprint Rookie)

