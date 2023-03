CEO da Porsche Cup fala sobre novidades da temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil dá o pontapé inicial da temporada 2023 neste fim de semana com a primeira etapa do campeonato Sprint, de corridas de curta duração, em Interlagos. E o 18º ano da categoria traz diversas novidades para consolidar ainda mais o papel da Porsche no cenário do automobilismo brasileiro.

O grid da Porsche chega a 2023 maior do que nunca, com vários pilotos graduando da Sprint Challenge para a Carrera Cup, além de muitos novatos na Challenge. Mas as novidades vão muito além disso, e o CEO da categoria, Dener Pires, comentou com o Motorsport.com sobre as mudanças e as expectativas para a temporada.

"Nosso 18º ano de Porsche", disse. "Na maioria das vezes iniciamos o campeonato em Interlagos, que é nossa casa, então isso é muito bom. As expectativas para esse ano são muito boas. Mais carros no grid, mais pilotos também, vários novos chegando".

E o aumento do grid acontece também graças à chegada da nova categoria: Sprint Trophy, que tem um objetivo maior do que ser apenas uma categoria de base da Porsche Cup, como afirma Dener.

"Uma novidade também é o nascimento da categoria Trophy, que é uma categoria destinada à entrada de pilotos que querem correr mas não têm experiência. É uma categoria escola. Então acho que temos aí uma temporada com muitas novidades e espero ver muitas disputas".

Esse será o primeiro ano completo da Trophy, que já teve um teste na última etapa do ano passado, realizada em Interlagos. Segundo Pires, a categoria correrá em cinco etapas ao longo do ano. E o CEO destacou o papel da Trophy, indo muito além de ser uma categoria de base.

"Ela é uma categoria de base, de entrada. Mas é importante enfatizar que ela não é somente isso. Ela é uma categoria escola. Quando o piloto chega para correr aqui, com zero experiência no automobilismo, ele vai ter treinamentos para correr. Ele sempre terá a assistência de um coach, até o fim do ano. É uma clínica de pilotagem com corrida no fim de semana".

A outra grande novidade da Porsche Cup para 2023 é o lançamento da Young Racing Academy, que dá continuidade ao trabalho da Junior Programme, que revelou talentos como Enzo Elias, hoje piloto da Crown Racing na Stock Car.

A YRA foi lançada oficialmente nesta semana tendo como primeira pilota a jovem Antonella Bassani, que vem se destacando no cenário nacional e internacional, tendo sido finalista duas vezes da seletiva FIA Girls on Track.

Dener explica o processo por trás da criação da Academia e as diferenças para o Junior Programme.

"No passado, nós tivemos o Junior Programme, de onde surgiu o Enzo Elias, que se mostrou um grande talento. Agora estamos iniciando uma nova fase, em que temos uma menina (Antonella), super jovem, no limite da idade assim como o Enzo. E queremos que ela tenha a mesma trajetória".

"O programa é um pouco diferente, porque o Enzo entrou no Junior através de uma seletiva com vários pilotos competindo entre si até chegarmos. No da Antonella não há essa seletiva. Ela foi escolhida por um currículo".

Segundo Dener, um dos diferenciais do YRA e o trabalho em torno de Antonella é o incentivo à inclusão e participação das mulheres no esporte, com a pilota tendo um staff totalmente feminino.

"A Porsche vai dar todos os meios para esse desenvolvimento, porque apostamos muito na inclusão das mulheres no esporte. E não falo apenas das pilotas. Mecânicas, engenheiras, parte de eventos. Precisamos cada vez mais das mulheres no esporte".

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music