No próximo sábado (16) Leonardo Sanchez e Átila Abreu encaram a segunda etapa da Porsche Endurance Series, em Goiânia. Foi neste palco que a dupla conquistou a segunda vitória no campeonato em 2019.

A etapa de Interlagos, foi difícil para a duplas, o carro #15 sofreu com falhas mecânicas, uma delas antes mesmo da largada. Sanchez e Abreu conhecem bem a máquina de corrida mais produzida no planeta e enxergam nos 300km de prova a chance para retomar o caminho das vitórias.

Eles são os atuais bicampeões na classe GT3 Cup Sport e venceram também no geral em 2019.

“Chego animado aqui em Goiânia, na etapa da Sprint eu tinha muita velocidade", diz Sanchez. "Além disso eu o Átila vencemos a edição 2019 desta prova, então a confiança está alta.”

“Nosso objetivo é vencer depois de uma etapa difícil em Interlagos onde praticamente não pontuamos", diz Átila. "Temos que vencer se quisermos sonhar com o título no fim do ano, outro resultado não nos interessa nessa etapa".

"O Leo andou bem em Goiânia essa semana e nós já vencemos por lá no ano passado. Tive a chance de andar um pouco com o carro durante a etapa de Sprint e gostei muito do equilíbrio dele, acredito que possa ser uma boa etapa em busca de nossos objetivos".

A segunda etapa da Porsche Endurance Series tem em sua programação os treinos livres e o quali na sexta-feira. O grid de largada é definido pela médias da melhor volta de cada piloto.

No sábado a largada para os 300km de Goiânia está marcada para às 13h, com transmissão ao vivo pelo canal do Motorsport.com no YouTube e canais oficiais de mídia da Porsche XP Private Cup.

Porsche Endurance Series – Goiânia

Sexta-feira, 15 de outubro

11:00 – 11:45 – Treino livre 1

13:15 – 14:00 – Treino livre 2

15:45 – 15:55 – Quali Grupo A – Carrera Cup

16:10 – 16:20 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16:35 – 16:45 – Quali Grupo B – Carrera Cup

17:00 – 17:10 – Quali Grupo B – GT3 Cup

Sábado, 16 de outubro

12:50 – 15:55 – Formação de grid e corrida (300 km ou 2h45)

