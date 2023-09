Depois de quase dois meses de intervalo, a Porsche Carrera Brasil volta à pista neste fim de semana. Com duas corridas válidas pela quinta, e penúltima etapa, do campeonato Sprint, os pilotos vão encarar o traçado do Autódromo de Termas de Rio Hondo, na Argentina, nos dias 2 e 3 de setembro. O local traz boas recordações para Werner Neugebauer, que tem cinco pódios em cinco corridas disputadas, sendo duas vitórias – o único a vencer duas vezes nesta pista.

“Termas é uma pista que eu gosto muito. Ela é praticamente um parque de diversões para quem gosta de corrida. É rápida, é desafiadora e tenho boas recordações. O foco para o final de semana Sprint é conseguir bons resultados, já que dependemos disso para continuar na briga pelo campeonato".

"O fato de termos duas classificações separadas para as duas provas, nos dá mais chances de brigar pela vitória nas duas corridas. Sem poder contar com descartes, precisamos pontuar bem nas quatro provas que restam”, disse o campeão Sprint de 2018 e Overall de 2019.

Em sua primeira passagem pelo traçado argentino, em 2017, foram duas corridas Sprint. Na primeira o piloto da Mahrte Racing Team ficou com o quarto lugar e venceu a segunda prova do fim de semana.

Na temporada passada, em 2022, a categoria fez uma etapa Sprint e uma Endurance em Rio Hondo. Na etapa de provas curtas, Neugebauer fez a pole position, venceu de ponta a ponta e cravou a volta mais rápida, fazendo o Grand Chelem.

Na segunda corrida, o #8 terminou na terceira colocação. Na etapa de prova longa, na temporada passada, em dupla com Ricardo Zonta, Neugebauer ficou com a segunda colocação.

Ao todo foram cinco corridas, quatro pelo campeonato Sprint e uma pelo campeonato Endurance. Nas corridas curtas, em 2017 e 2022, foram duas vitórias – uma em cada ano – e uma pole (2022), um terceiro (2022) e um quarto lugar (2017). Na única corrida longa, em 2022, a dupla com Ricardo Zonta terminou na segunda colocação, totalizando cinco pódios em cinco corridas.

Esta etapa trará uma alteração ao campeonato. Serão duas classificações, uma para cada corrida, como previsto no regulamento para as duas últimas etapas. Com esse sistema, o grid para a segunda corrida não será invertido e as duas provas têm pontuação cheia.

A programação no autódromo argentino começa com atividades de pista ainda na quinta-feira (31), com os treinos opcionais no período da tarde. Na sexta-feira (1) o dia é reservado aos trenos livres. O sábado (2) começa com os dois treinos classificatórios na parte da manhã e a primeira corrida no início da tarde. No domingo (3), os pilotos fecham a quinta etapa do campeonato Sprint com a segunda corrida no início da tarde.

Programação da etapa Sprint em Termas de Rio Hondo (Carrera Cup):

Sexta-feira, dia 1 de setembro

14h30 – Treino livre 1

Sábado, dia 2 de setembro

9h – Classificação 1 (Rookie)

9h15 – Classificação 1 (Carrera + Sport)

10 – Classificação 2 (Rookie)

10h15 – Classificação 2 (Carrera + Sport)

13h30 – Corrida 1 – 25 minutos + 1 volta

Domingo, dia 3 de setembro

12h40 – Corrida 2 – 25 minutos + 1 volta

Classificação do Campeonato Sprint (top 10) – sem descartes

1. Nicolas Costa, 167 pontos

2. Marçal Müller, 154

3. Miguel Paludo, 153

4. Werner Neugebauer, 137

5. Lucas Salles, 119

6. Georgios Frangulis, 106

7. Alceu Feldmann, 100

8. Lineu Pires, 92

9. Raijan Mascarello, 92

10. Nelson Marcondes, 87

