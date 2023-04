Carregar reprodutor de áudio

Com uma largada digna de cinema, pulando da terceira posição para a liderança, Marçal Muller levou a Farben ao lugar mais alto do pódio no Velocitta. A corrida que abriu a segunda etapa da Porsche Cup no interior paulista teve o gaúcho com uma vitória confortável no técnico traçado de Mogi Guaçu.

O representante da marca oficial de tinta automotivas da Porsche Cup Brasil aproveitou a vantagem de largar pela linha de dentro, soube se posicionar e aproveitar a disputa entre os dois pilotos que largaram na sua frente.

Muller emparelhou com Nicolas Costa na tomada da primeira curva e aproveitando o traçado, completou a manobra na tomada da curva 2. Após assumir a liderança, Muller não teve sua posição ameaçada. Nas primeiras voltas, tratou de apertar o ritmo, inclusive cravando a melhor volta da corrida na terceira volta.

A corrida:

Largando da terceira posição pela linha interna, Marçal Muller e em boa manobra na curva 1 assume a liderança na saída da curva 2.

O piloto Farben trazia Werner Neugebauer na segunda posição. A vantagem do #544 aumentava nos primeiros giros enquanto os pilotos que vinham imediatamente atrás disputavam posição. Muller tratava de apertar o ritmo para se distanciar do pelotão e conseguir conforto na liderança. Inclusive cravando a melhor volta da prova em 01:29.689 na terceira volta da prova

Com 18 minutos para a bandeira quadriculada, Muller já abria vantagem superior a dois segundos para o segundo colocado. O gaúcho mantinha vantagem confortável para Neugebauer nos minutos finais da prova, girando na casa dos 2s.

Muller trouxe o #544 para casa e foi o primeiro a receber a quadriculada, cravando sua oitava vitória na categoria.

"Andar sozinho na frente é muito difícil, sem referência!", disse Müller. "Você fica na aflição de não saber o que o competidor está fazendo, é desgastante demais. A única referência é o rádio que vai te passando a vantagem para o segundo. Muito feliz com a vitória e amanhã tem mais, acredito que consegui subir bem no campeonato".

Muller e o carro #544 da Farben voltam a acelerar no domingo para a segunda e derradeira prova da etapa. A largada está prevista para às 12:40 com transmissão de Band, Sportv e mídias sociais da categoria.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 2 – Velocitta:

Domingo, 16 de abril:

12:40 – 13:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: