Marçal Müller obteve uma importante vitória na corrida 1 da Porsche Carrera Cup no Velocitta. O piloto do carro #544 assumiu a liderança ainda na primeira volta e, após abrir uma boa vantagem, só precisou administrar para cruzar a linha de chegada em primeiro. Mas sua vida não foi tão tranquila quanto parece.

Largando da terceira posição, Müller rapidamente superou Nicolas Costa e Werner Neugebauer para assumir a ponta. Aos poucos, ele foi abrindo vantagem, chegando próximo de 3s. E mesmo com Neugebauer reduzindo essa diferença na reta final, Müller cruzou a linha de chegada em primeiro sem maiores problemas.

Mas, em entrevista ao Motorsport.com, o piloto explicou que a situação não foi tão fácil quanto pareceu.

"Eu acabei forçando bastante no início, para abrir uma boa vantagem. O maior risco no Velocitta é ter que se defender depois das retas, é bem difícil. Então eu forcei no início, e isso deixou o carro ruim no final, mas acabei sobrevivendo na primeira posição para conseguir a vitória. Isso me deixou muito feliz".

Para Müller, como o campeonato ainda está no começo, o foco para o domingo é um só: pontuar.

"O negócio amanhã [largando de sexto] é acelerar muito e ir pra cima, porque o que importa é somar o maior número de pontos possíveis".

