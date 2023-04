Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da Porsche Cup Brasil começou do melhor jeito possível para Gustavo Zanon e o carro #33. Após cravar a pole-position entre os carros da classe Sport, o piloto paulista partiu da quinta posição para a primeira corrida no Velocitta.

Em corrida movimentada, Zanon esteve envolvido em diversas disputas nas primeiras posições da prova e o campeão da Challenge Rookie em 2022 conseguiu manter um bom ritmo durante a bateria, sustentando durante toda prova a posição no pódio geral e a vitória na Sport.

Gustavo volta a vencer após uma etapa conturbada e interlagos e se coloca na briga pelas primeiras posições da classificação na sua classe.

"Agora parece que começou o campeonato!", disse Zanon. "Depois de uma etapa ruim em Interlagos, consegui colocar a cabeça no lugar e melhorei muito. Estudei o que tinha feito de errado em São Paulo, escutei muito o Rafa Martins para entender o que mudar e consegui".

"Cheguei aqui com a cabeça no lugar, pensando a cada curva e consegui esse ótimo resultado. Agora estreamos de vez!".

A corrida:

Gustavo Zanon partiu para a primeira corrida no Velocitta na quinta posição geral e em primeiro entre os carros da Sport. O piloto do #33 defendeu bem a posição e conseguiu segurar a liderança.

Na terceira volta, caiu para a segunda posição, mas mantinha o #16 de Antonio Junqueira na alça de mira em busca de retomar a liderança. Os pilotos entraram na reta principal com diferença mínima e Zanon mergulhou de volta para a liderança na tomada da curva 1. A disputa também colocou em jogo o quinto posto do pódio geral da prova.

O campeão da rookie em 2022 conseguiu abrir vantagem confortável para Junqueira e já pensava em colocar Mohr em sua mira. Zanon assumiu a posição do #3 na curva 1 após seu concorrente espalhar na freada e subiu para a quarta posição, deixando um carro entre ele e seu competidor mais próximo da Sport.

Com menos de 8 minutos na regressiva, Zanon aparecia na quinta posição geral, ainda liderando em sua classe. O piloto manteve a posição com vantagem confortável e superior a um segundo para o segundo colocado da Sport e sexto geral, recebendo a bandeirada na posição original de largada e vencendo entre os competidores de sua classe.

O piloto de São José do Rio Preto tem o segundo compromisso do fim de semana neste domingo à partir das 13:20, com transmissão do Motorsport.com.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 2 – Velocitta:

Domingo, 16 de abril:

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

