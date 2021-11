Neste fim de semana, Werner Neugebauer disputa o título do campeonato Sprint da Porsche XP Private Carrera Cup, no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. Vice-líder do campeonato, Neugebauer está com 152 pontos, uma diferença de apenas 4 pontos em relação ao líder e procura assumir a liderança, conquistando o título.

A pista de Interlagos, além de receber a Fórmula 1 para o GP de São Paulo, será palco do OAKBERRY All-Star Race 2021, que terá sua primeira metade como final da Sprint do Porsche XP Private Carrera Cup e a metade final será feito pelos convidados de cada titular no grid.

Juntamente a Neugebauer, o ex-F1 Ricardo Zonta estará acelerando e o piloto gaúcho e sua dupla buscam vencer a corrida para ganhar o Porsche 718 Spyder 0 km, o qual ficará com o titular no grid.

“Será um final de semana bem emblemático para mim, afinal Interlagos foi onde eu fiz a minha primeira corrida e vitória com a Porsche em 2016 e foi onde eu defini o título em 2018. Além disso, neste ano vamos ter a companhia da F1, teremos casa cheia de fãs, então será um momento muito especial. Gostaria de agradecer ao Ricardo (Zonta) por aceitar ser minha dupla e vamos com tudo”, diz Werner, que tem patrocínio da GS Foods e Chocolateria Brasileira.

A corrida 1 da OAKBERRY All-Star Race 2021 está marcada para às 9h30 do domingo (14) e a corrida 2 será a partir das 11h. As provas contaram com transmissão ao vivo da Band, bem como nos canais oficiais da Porsche XP Private Cup.

