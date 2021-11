Porsche Cup: Raijan encara decisão como grande desafio

Em sua primeira temporada na Porsche XP Private Cup, Raijan Mascarello promete partir com tudo para buscar o campeonato na categoria GT3 Cup. A etapa decisiva acontece no próximo final de semana com duas corridas no Autódromo de Interlagos, fazendo a abertura do evento da Fórmula 1. E o representante do Mato Grosso precisará se superar para chegar ao título.

Independente da posição conquistada no treino de classificação, Raijan largará cinco posições para trás por conta de uma punição imposta pelos comissários desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo após a etapa de Goiânia.

“É o primeiro desafio. Tentar ser o mais rápido na classificação para largar da terceira fila e buscar uma escalada”, planeja Raijan.

O outro desafio é a diferença de pontos para o líder que crescer após, praticamente, ter zerado na etapa anterior. Nas duas corridas deste domingo estarão em jogo 42 pontos. Raijan chega como quarto colocado no campeonato, 25 pontos atrás do líder Lucas Salles. Porém, após a etapa final ainda serão lançados os descartes dos dois piores resultados da temporada.

“Se não fossem os toques que me tiraram em Goiânia, poderia estar em uma condição mais favorável. Mas tem muita coisa para acontecer. Estou me preparando para a decisão e fazer o melhor possível dentro da pista para coroar essa primeira temporada com chave de ouro”, conta o piloto mato-grossense que leva as marcas da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

A programação da Porsche Cup será aberta na sexta-feira com a realização de um treino livre de 30 minutos para cada categoria. No sábado acontecem os treinos de classificação na parte da manhã, com a corrida 1 sendo realizado no período da tarde. A corrida 2 será disputada no domingo pela manhã. Os horários ainda não foram confirmados pela organização da F1.

