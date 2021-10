Nesta sexta-feira (15), o Porsche Endurance realizou a classificação, que define o grid de largada dos 300 km Goiânia e será disputado amanhã, e a dupla de pilotos Werner Neugebauer e Fabio Carbone valorizaram a sessão garantindo a sétima posição na quarta fila.

A classificação da 4.0 foi bem acirrada e contou com as 10 primeiras duplas finalizando com no máximo meio segundo de diferença. A média de Werner e Carbone foi de 1min24s292.

“A classificação, de fato, foi bem disputada, os carros estavam virando bem próximos. Estamos largando amanhã da sétima posição e eu e o Fábio vamos com tudo para ganhar mais posições, continuando nossa busca pelo título. Gostaria, inclusive, de parabenizar o trabalho do Fábio e destacar mais uma vez nosso bom entrosamento. Amanhã a prova é longa e vamos extrair o melhor resultado possível”, diz Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

Os 300 km de Goiânia tem duração de cerca de 2 horas e 45 minutos e segue o formato semelhante ao da etapa de abertura: três pitstops obrigatórios de no mínimo seis minutos. Cada piloto deverá completar no mínimo 28 voltas das 70 previstas. A largada está marcada para às 13h deste sábado (16).

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

