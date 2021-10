A maratona da Porsche Cup em Goiania (GO), iniciada com duas corridas disputadas sob forte calor no último fim de semana, serão concluídas com a realização dos 300 km de Goiânia, corrida válida pelo campeonato de Endurance. Serão mais de duas horas que exigirão o máximo de pilotos e carros no rápido traçado goiano.

Enquanto Fábio Carbone e Werner Neugebauer estão em terceiro no geral e estão decididos em melhorar o terceiro lugar na etapa de abertura, disputada em agosto no Autódromo de Interlagos (SP), para seguirem firmes na briga pelo título na decisão, Paulo Totaro defende a liderança na GT3 Trophy e terá neste fim de semana a companhia de Ramón Alcaraz, que substitui Márcio Mauro.

"As corridas aqui na última semana pela Sprint realmente foram muito exigentes. A temperatura dentro do carro estava muito alta. Até perdi a concentração por causa da sede na corrida do domingo. Isso nos faz imaginar em uma prova muito difícil no Endurance. Nesta etapa, meu amigo Ramon Alcaraz se juntará a mim para ajudar nessa missão", comenta Totaro.

"O objetivo é o mesmo da primeira etapa: fazer um bom trabalho dentro da pista para ajudar o Werner a seguir brigando pelo campeonato na Carrera", completa Carbone. Os 300 km de Goiânia acontecem no sábado e terão largada programada para às 13h10 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e canais oficiais de mídia da Porsche XP Private Cup.

Programação

Sexta-feira, 15 de outubro

11h00 - Treino Livre 1

13h15 - Treino Livre 2

15h45 - Classificação Grupo A

16h35 - Classificação Grupo B

Sábado, 16 de outubro

13h10 - Largada (300 km ou 2h45)

Top 3 Carrera Cup

1. Fran Lara/Gui Salas, 68 pontos

2. Enzo Elias/Jeff Giassi, 61

3. Werner Neugebauer/Fabio Carbone, 61

Top 3 GT3 Trophy

1. Paulo Totaro/Marcio Mauro, 72

2. Sang Ho Kim/Vitor Genz, 60

3. Edson Reis/Sergio Jimenez, 48

Top 3 GT3 Sport

1. Lineu Pires/Betinho Gresse, 72

2. Caio Castro/Tony Kanaan, 60

3. Paulo Totaro/Marcio Mauro, 48

