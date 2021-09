O final de semana da Porsche Cup Brasil em Curitiba está sendo perfeito para Lucas Salles até aqui. O piloto do Porsche #7 foi o mais rápido no treino livre, fez a pole e venceu após liderar todas as voltas da corrida. Mas, mesmo assim, ele sabe que não terá vida fácil no domingo.

Salles teve que segurar Daniel Correa em boa parte da prova, mas, no final, conseguiu abrir para triunfar com quase dois segundos de distância para o rival. Falando com o Motorsport.com após a corrida, Salles falou sobre o bom final de semana até aqui e o que foi necessário para construir essa performance.

"É uma pista difícil, porque ela é bem rápida. Você tem que manter a concentração, porque qualquer rodinha pra fora acaba a corrida. Então foi um trabalho construído nos treinos, classificação, construindo a segurança. Acho que foi essa consistência que fez a gente ir lá para a frente".

No sorteio após o pódio, que define a quantidade de posições que serão invertidas no grid de largada da segunda corrida, que acontece no domingo, Salles tirou oito, o maior número possível, e brincou com a siutação.

"Eu sempre tiro o oito, é a terceira vez! Daqui a pouco os pilotos não vão deixar mais eu sortear".

Questionado se é possível terminar o final de semana perfeito, Salles não descarta a possibilidade, mas admite que não terá vida fácil para isso.

"Dá, mas é difícil. Todos os pilotos são muito bons e a prova é relativamente curta, então tem que atacar muito no início para conseguir uma boa colocação no final. Até agora foi perfeito. Não estamos muito bem no campeonato. Começamos bem, caímos e a hora de voltar é agora. Então temos que caprichar".

