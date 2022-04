Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup abriu a temporada da categoria Sprint Challenge neste sábado em Goiânia. A vitória ficou com Cristian Mohr, que travou um duelo insano com Nelson Marcondes nas últimas voltas.

Urubatan Jr. foi o terceiro colocado, seguido de Daniel Correa e Marcio Mauro. Na classe Sport, a vitória ficou com Guilherme Bottura, que foi o oitavo colocado na geral. SangHo Kim, em 14º, levou a melhor na Rookie.

A Corrida

Cristian Mohr manteve a ponta no início, mesmo recebendo a pressão de Nelson Marcondes. Urubatan Jr. pulou da quinta para a terceira posição, passou por Marcondes em seguida, pelo segundo posto.

Mas, o cenário se inverteu de novo, com Marcondes voltando à segunda colocação.

Com 17 minutos para o final, André Gaidzinski e Caio Castro se tocaram e ambos rodaram, mas voltaram à pista em seguida.

Na metade da corrida, Raijan Mascarello, que havia largado em último, fazia grande prova de recuperação, ocupando a oitava posição. Enquanto isso, Nasser Aboultaif parava e abandonava.

Mascarello continuava em sua missão e tentava o sexto posto contra Ayman Darwich, ambos dividiram a linha de chegada, com Mascarello levando a melhor em 0s017.

Na penúltima volta, Marcondes encostou em Mohr, com ambos travando uma grande batalha pela vitória, mas com o piloto do carro #3 conseguindo segurar a vitória. Urubatan Jr. foi o terceiro colocado. Na Sport, a vitória ficou com Guilherme Bottura em oitavo. SangHo Kim foi o melhor na Rookie, em 14º.

