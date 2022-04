Carregar reprodutor de áudio

Vice-campeão do campeonato sprint de 2021 da Porsche Carrera Cup, Marçal Muller começou o campeonato deste ano com tudo em Goiânia. O piloto, que coleciona dois títulos da categoria, foi o mais rápido no treino livre desta sexta-feira, pole position para a corrida 1 da rodada dupla e levou a melhor na primeira prova do ano.

Ao final da corrida, ele comentou o momento que vive na capital goiana.

“O fim de semana começou muito bem. Começamos liderando treino livre, pole position e agora essa vitória aí é para fechar o sábado com chave de ouro e assim a gente espera continuar na prova de amanhã e também no campeonato, sendo competitivo, brigando por poles e vitórias para quem sabe chegar final do ano e termos chance de buscar esse tricampeonato”, disse Muller.

Muller foi dominante, mas no final, viu Enzo Elias crescer cada vez mais em seu retrovisor. Quando o jovem piloto brasiliense se aproximava para manobrar pela liderança, acabou tendo um pneu furado e rodando. O vencedor da prova crê que mesmo sem o incidente conseguiria o triunfo.

“Dei o meu máximo do início até o fim, não tinha um carro bom no final. Eu já estava administrando e vendo o Enzo Elias e vendo ele se aproximar, tirando um décimo por volta, porque eu tinha conseguido abrir no início.”

“Acredito que se não houvesse nenhum erro da minha parte nós conseguiríamos a vitória igual, mas infelizmente ele acabou com um furo no pneu, o que acabou me fazendo ter uma vantagem maior para o segundo colocado”, completou.

