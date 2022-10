Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Esports Brasil concluiu sua fase classificatória mais uma vez estabelecendo marcas que o colocam como o principal campeonato de automobilismo virtual do país.

Durante nove dias seguidos, nada menos que 251 pilotos virtuais se registraram para as classificatórias mais disputadas do programa oficial da marca Porsche até hoje – uma relação de que chegou a 6,3 competidores por vaga e superou a alta competitividade registrada nos anos anteriores.

As classificatórias disputadas no circuito de Watkins Glen (EUA) selecionaram 40 pilotos com as melhores médias de tempos em stints de 4 voltas. A diferença de tempo entre os competires deu o tom da competitividade esperada para a Porsche Esports Brasil 2022 – apenas meio segundo foi o que separou o tempo do líder para o 40º e último selecionado para a disputa.

A eles se juntam os 12 pilotos virtuais pré-classificados por resultados na Porsche Esports 2021, formando o maior grid dos quatro anos de história do programa: 52 competidores.

Dos 251 pilotos que registraram ao menos uma volta no servidor, a diferença entre o melhor tempo e o último classificado foi de apenas 0s511. O dono da melhor volta foi Bruno do Carmo, que ficou a apenas 0s005 de Luiz Felipe Tavares.

Entre os classificados para a temporada de 2022, alguns dos principais nomes do Automobilismo Virtual brasileiro voltam ao grid: Jeff Giassi, Gustavo Ariel, Victor Miranda, Caique Oliveira, Felipe Baptista e Erick Goldner, entre outros, já estavam classificados por terminarem o campeonato anterior no top 10. Além deles, Rogério Santos Neto e Raphael De Leo também garantiram seus lugares baseados no desempenho do último ano – os pilotos terminaram como campeão e vice na categoria de entrada na temporada 2021.

Ao menos 25% do grid está estreando no programa oficial da marca Porsche – pilotos oriundos de outras categorias do automobilismo virtual chegam nos 911 GT3 Cup “992” com possibilidades de surpreender os concorrentes. Outros 20% vieram da principal categoria de acesso ao Porsche Esports Program - nada menos do que 10 pilotos subiram de categoria este ano. Ao todo 28 pilotos que alcançaram classificação para 2022 não participaram da temporada anterior, uma taxa de renovação superior a 50%.

O formato da competição

A Porsche Esports Brasil conta com duas classes de pilotos (Pro & Pro-Am), além de disputa por equipes. Das sete etapas, seis serão no formato “Sprint”, em que são realizadas duas corridas de 30 minutos, com uma Top 15 invertida na segunda prova. Uma etapa “Endurance” conta com uma corrida de três horas, disputada em duplas, com convidados nacionais e internacionais.

Os 52 pilotos são divididos em 22 participantes da categoria “Pro” e 30 “Pro-Am” conforme critérios estabelecidos pela organização.

Há ainda um novo campeonato por equipes, em que cada time concorre com até dois carros, com pontuação à parte. O resultado dos anos anteriores demonstrou a altíssima competitividade esperada para a quarta edição, neste ano, do campeonato oficial da Porsche Brasil em automobilismo virtual.

Premiações

Em 2022 a Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiará os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

Por fim, uma atuação de destaque no Porsche Esports Brasil poderá valer uma indicação exclusiva para competir na Porsche TAG Heuer Esports Supercup Contender Series de 2023. O evento é a porta de entrada oficial para o campeonato mundial da marca e reúne os melhores pilotos virtuais do mundo.

Todas as etapas da Porsche Esports Brasil serão transmitidas ao vivo pelo streaming na Twitch oficial do campeonato (Twitch.tv/PorscheEsportsBrasil), na Twitch do piloto e streamer Tony Kanaan (Twitch.tv/TonyKanaan), com espelhamento ao vivo no Youtube da Porsche Cup C6 Bank Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil) e IRB Esports (youtube.com/IRBesports). A narração ficará por conta de Thiago Alves e os comentários por Rodrigo Favoretto.

Pilotos classificados

1.Jeff Giassi – TOP10 Porsche Esports 2021

Gustavo Ariel – TOP10 Porsche Esports 2021 Victor Miranda – TOP10 Porsche Esports 2021 Caique Oliveira – TOP10 Porsche Esports 2021 César Froener – TOP10 Porsche Esports 2021 Erick Goldner – TOP10 Porsche Esports 2021 Matheus Machado – TOP10 Porsche Esports 2021 Gabriel Silva – TOP10 Porsche Esports 2021 Bruno Risseto – TOP10 Porsche Esports 2021 Felipe Baptista – TOP10 Porsche Esports 2021 Rogério Santos Neto – Campeão Porsche Esports Sprint Challenge Raphael de Leo – Vice-campeão Porsche Esports Sprint Challenge Bruno do Carmo - 1:46.089 Luiz Felipe Tavares - 1:46.094 (+0,005) Jackson Rezende - 1:46.105 (+0,016) Fabio Zamperlini - 1:46.190 (+0,101) Victor Veloso - 1:46.193 (+0,104) Neto Nascimento - 1:46.215 (+0,126) Renan Azeredo - 1:46.219 (+0,130) Thiago Moya - 1:46.227 (+0,138) Pedro Burger - 1:46.240 (+0,151) Ralph Benitez - 1:46.248 (+0,159) Flavio Xavier - 1:46.293 (+0,204) Enzo Sampaio - 1:46.297 (+0,208) Bernardo Faria - 1:46.324 (+0,235) Eduardo Borgert - 1:46.359 (+0,270) Pedro Oliveira - 1:46.366 (+0,277) Leonardo Fachinello - 1:46.372 (+0,283) Raphael Silva - 1:46.390 (+0,301) Gustavo Foizer - 1:46.401 (+0,312) Helder Vieira - 1:46.407 (+0,318) Guilherme Buzato - 1:46.421 (+0,332) Luizinho Gonzaga - 1:46.422 (+0,333) Paulo Godoi - 1:46.443 (+0,354) Roger Rezende - 1:46.446 (+0,357) Felipe Iazzetti - 1:46.457 (+0,368) Daniel Mageste - 1:46.465 (+0,376) Gabriel Duarte - 1:46.473 (+0,384) Lucyano da Silva - 1:46.478 (+0,389) Daniel Modolon - 1:46.482 (+0,393) Guilherme Elizeu - 1:46.505 (+0,416) Adilson Junior - 1:46.524 (+0,435) Leandro Daminelli - 1:46.530 (+0,441) Luan Hott - 1:46.537 (+0,448) Slan Santos - 1:46.554 (+0,465) Kaique Piropo - 1:46.579 (+0,490) Marcos Riffel - 1:46.581 (+0,492) Fabio Góes - 1:46.585 (+0,496) João Gabriel Vianna - 1:46.586 (+0,497) Luciano Falkowski - 1:46.594 (+0,505) Lucas Murno - 1:46.598 (+0,509) Eduardo Santos - 1:46.600 (+0,511)

Calendário

1 | TER 18/OUT 21h | SPA-FRANCORCHAMPS

2 | TER 01/NOV 21h | ÍMOLA

3 | DOM 06/NOV 14h | 3 HORAS DE LE MANS

4 | TER 15/NOV 21h | LE MANS

5 | TER 22/NOV 21h | ROAD AMERICA

6 | TER 29/NOV 21h | MONZA

7 | SEG 05/DEZ 21h | INTERLAGOS