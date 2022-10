Porsche Cup: Nasr deixa porta aberta para competir na categoria

Carregar reprodutor de áudio

Felipe Nasr aproveitou a pequena folga em seu calendário e compareceu ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para prestigiar a sequência de dois eventos em fins de semana consecutivos da Porsche Cup Brasil.

Mais do que apenas ‘dar as caras’, o piloto de 30 anos, que participa do desenvolvimento do novo Porsche em projeto com a Penske, testou o novo modelo da categoria brasileira, o 992.

“Tive um primeiro contato com o GT3 Cup, eu ainda não tinha andado com ele, é um modelo diferente do GT3 R, que é o carro que eu compito nos EUA, e foi muito legal.

“Tinha alguns anos que eu não vinha a Goiânia, mas já conhecia o circuito e ficou legal para caramba. Além disso, o carro é show de pilotar, tem um equilíbrio legal, ele é um pouco mais soltinho, tem um pouco menos de pressão aerodinâmica que o GT3 R, mas foi fantástico.”

Nasr deixou a porta aberta para participar de alguma corrida na Porsche Cup Brasil, caso os calendários não conflitem.

“Quero agradecer ao Dener (Pires) e a Porsche Cup Brasil pela oportunidade. Eu falo para o Dener: ‘cara, a qualidade do seu evento é fantástica’. E se não coincidir com o meu calendário que eu tenho com a Porsche fora do Brasil, estou aberto (a correr).”

