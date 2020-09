Conhecido por ser um campeonato com grandes estrelas do automobilismo, a Porsche Endurance terá mais uma vez a presença de Cacá Bueno no grid. O pentacampeão da Stock Car correrá ao lado de Marcelo Franco, que tem 10 anos de experiência na categoria e coleciona troféus na principal competição monomarca do Brasil. A estreia da dupla será neste sábado no Velo Città.

“Eu tive uma grande parceria nos últimos anos com meu amigo Sylvio de Barros nessa competição e agora tenho outro amigo como dupla, o Marcelo Franco", disse Cacá. "Nós já corremos juntos alguns anos atrás em Goiânia e é um piloto que sempre anda muito bem no Porsche. Tenho certeza que juntos vamos fazer uma grande temporada”.

Cacá foi vice-campeão da Porsche Endurance na categoria 4.0 GT3 na temporada passada. Marcelo também possui histórico de conquistas na Porsche Cup, onde competiu pela primeira vez em 2010. O piloto carioca ainda ostenta o feito de ter sido o primeiro vencedor da Porsche no Velo Città (2012), circuito que receberá a prova deste final de semana.

A largada para a corrida de 300 km do Porsche Endurance no Velo Città será neste sábado às 11h10. A prova terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e, para quem quiser acompanhar pela internet, haverá streaming no Motorsport.com e nos canais oficiais da Porsche Cup.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-feira, 18 de setembro

10h35: Treino livre 1 (todos)

13h15: Treino livre 2 (todos)

15h15: Classificação (grupo A | 4.0)

15h40: Classificação (grupo A | 3.8)

16h05: Classificação (grupo B | 4.0)

16h30: Classificação (grupo B | 3.8)

Sábado, 19 de setembro

9h30: Warm-up (todos)

11h10: Corrida (300 km ou 2h45)

Carro de Cacá Bueno e Marcelo Franco na Porsche Cup Photo by: Rodrigo França

