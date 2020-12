Massa faz balanço de primeira temporada na Porsche Cup após 20 anos sem competir no Brasil

Felipe Massa encerrou hoje sua primeira temporada completa no automobilismo brasileiro com o quinto lugar na etapa de Interlagos da Porsche Endurance. O piloto conquistou a sexta posição no campeonato em dupla com Lico Kaesemodel.

Em bate papo com o Motorsport.com, Massa fez um balanço da sua temporada de volta ao Brasil.

“Foi muito legal, muito divertido. O evento é espetacular e muito bem organizado. Gostaria de parabenizar o Dener pelo trabalho que ele faz aqui. Eu acho que a amizade entre os pilotos profissionais e não profissionais é muito legal, fazer uma corrida em dupla é muito interessante e me diverti muito. Pude aprender a pilotar uma coisa nova que são os carros de turismo, acho que o resultado poderia ser um pouquinho melhor, mas a experiência foi muito boa.”

Sobre a última etapa da Porsche Endurance, disputada na tarde deste domingo (6), Massa explicou a dinâmica da prova e disse estar feliz com o aprendizado.

“Viemos brigando bastante a corrida inteira por posição, chegamos a liderar por um tempo longo. Nas minhas últimas saídas estávamos com o pneu bem velho e isso comprometeu um pouco o rendimento do carro, o que nos custou três posições no meu último stint. Feliz com o resultado e com o aprendizado para seguir evoluindo com esse carro.”

O futuro do ex-piloto da Ferrari no automobilismo brasileiro ainda é indefinido, sabe-se que ele negocia com algumas equipes da Stock Car, mas ainda não existe nada confirmado.

