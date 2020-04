O início da fase decisiva do treino de classificação da etapa de Interlagos da Porsche Carrera Cup teve nuances de pesadelo para Miguel Paludo. O piloto gaúcho acabou batendo nas barreiras de proteção na saída dos pits, chegando a danificar a área esquerda dianteira de seu carro.

Mesmo assim, Paludo acabou conseguindo fazer o tempo mais rápido da sessão e, por consequência, a pole position. Após comemorar o feito, ele explicou o que houve.

“Começo muito positivo, tivemos alguns percalços e um deles bem sério”, disse Paludo. “Acabei cometendo um erro, com pneu frio e não esperava que o carro fosse traseirar naquele ponto.”

“Saí para a pista, meu volante estava torto e pensei ‘agora é dar o meu melhor e procurar diminuir o prejuízo’. Olhei no fim e para mim foi uma surpresa.”

“Isso mostra bem o nosso potencial, o trabalho que esse pessoal vem fazendo, a gente sempre manda uma mensagem de que não desistimos nunca.”

Paludo demonstrou confiança para a corrida 1 deste sábado, bem como para o restante da temporada.

“Chego muito confiante. Eu já estava assim por causa do no nosso acerto depois do Q1. Depois que vi o dano no carro, tendo garantido a pole, fiquei mais confiante ainda. Vamos mudar algumas coisas para a corrida, já que é um novo pacote aerodinâmico, mas tenho certeza de que teremos tempo até amanhã para focar nisso.”