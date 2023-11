Mais uma vez os campeões de sprint da Porsche Cup C6 Bank Mastercard serão definidos no dia mais importante do calendário anual do esporte a motor no Brasil. A etapa final do campeonato de corridas curtas será disputada neste fim de semana em Interlagos, dentro da programação oficial do GP São Paulo de F1.

Desde 2005, ano de lançamento da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, os carros de corrida mais produzidos no planeta sempre aceleraram como evento-suporte da F1 em Interlagos. E neste ano não faltam ingredientes para uma acirradíssima disputa de títulos.

A verdade é que na decisão do título não há margem para erros. Cada minuto de pista dentro do cronograma de um GP de F1 é valioso, e os pilotos da Porsche Cup C6 Bank Mastercard sabem que precisam tirar proveito máximo nesse contexto.

O cronograma da etapa determina a realização de apenas um treino livre de 30 minutos para a Carrera Cup e para a Sprint Challenge na sexta-feira. Será a primeira -e única- oportunidade para competidores e seus engenheiros acharem o melhor ajuste para os carros sem o lastro de performance que carregam desde a segunda etapa da temporada. O regulamento determina que, na final, todos aceleram sem peso adicional.

O sábado é o dia com maior atividade de pista, com meia hora de treino classificatório e as primeiras provas da rodada dupla.

Aqui novamente os competidores serão desafiados, pois vão encontrar uma condição de pista diferente da do treino livre da véspera -após treinos da F1 e da F4 Brasil. E, de quebra, terão a necessidade de cravar não uma, mas duas voltas rápidas durante o quali.

No evento suporte da F1, diferentemente das outras etapas sem inversão de grid, o classificatório é uma sessão única de meia hora. A melhor volta de cada piloto vale para o grid das provas de domingo, enquanto a segunda melhor passagem ordena os carros para as provas de sábado.

Serão duas corridas válidas pela Carrera Cup e duas pela Sprint Challenge, todas com duração de 25 minutos mais uma volta. As primeiras baterias acontecem no início da tarde de sábado, com as corridas finais agendadas para a manhã de domingo.

As quatro provas têm exibição ao vivo pela Band e Sportv 3 (sábado) e Sportv 2 (domingo).

Como o regulamento da Porsche Cup C6 Bank Mastercard determina a aplicação dos descartes dos dois piores resultados de cada piloto após o término da última corrida, os seis campeões de sprint de 2023 serão proclamados na premiação no lounge da categoria, antes da largada para o GP São Paulo de F1 no domingo.

Situação dos campeonatos para a final da sprint:

Carrera Cup

O carioca Nicolas Costa estreou em 2023 no campeonato de sprint e mostrou força desde a primeira etapa, com direito a pole. O competidor do carro #999 construiu uma temporada sólida e acumula 223 pontos após dez corridas. Seus concorrentes mais próximos são o heptacampeão Miguel Paludo (com 199) e Marçal Muller (com 192). Lucas Salles (161) e Werner Neugebauer (158) completam o top 5.

Carrera Sport

Lucas Salles é disparado o destaque do ano, com 129 pontos conquistados na classe. Mas a disputa pelo vice-campeonato promete, envolvendo Raijan Mascarello (86), Lineu Pires (80) e Georgios Frangulis (79). Com 69 tentos, Nelson Marcondes completa o top5.

Carrera Rookie

Edu Guedes chega a Interlagos na liderança, com 123 pontos. João Barbosa (110) e Gustavo Farah (103) são seus principais desafiantes. Com 96, Bruno Campos é quarto na tabela, uma posição à frente de Paulo Sousa (78).

Sprint Challenge

Os principais nomes do ano com os carros da geração 991.2 foram Marcelo Tomasoni e Antonella Bassani. Vice-campeão de 2022, o competidor do Porsche #5 foi cerebral a temporada toda e subiu ao pódio em todas as corridas. Ele acumula 222 pontos após dez provas.

Já Antonella, primeira integrante do Porsche Young Racing Academy, foi pegando a mão do carro ao longo do ano. Fez pole, escreveu o nome na história como a primeira mulher a vencer na Porsche Cup e agora quer mais. Ela tem 209 pontos. Cristian Mohr (186), Miguel Mariotti (161) e Antonio Junqueira (150) completam o top 5.

Challenge Sport

Com 115 pontos acumulados, Antonio Junqueira desponta como favorito. Seu perseguidor mais próximo é Sadak Leite, com 99. Artur Ramos (74), Celio Brasil (70) e Gustavo Zanon (69) completam o top5.

Challenge Rookie

Celio Brasil é o nome entre os estreantes. Com vitórias múltiplas, o competidor do carro #139 chega à decisão com 135 pontos amealhados em dez provas. O vice-líder é Luiz Souza, com 118. Eric Santos (100), Israel Salmen (53) e Américo Lanzoni (45) completam o top 5.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 8 – Lista de Inscritos:

Carrera Cup

#1 - Alceu Feldmann

#3 - Franco Giaffone*

#7 - Miguel Paludo

#8 - Werner Neugebauer

#9 - Edu Guedes**

#14 - Carlos Campos**

#15 - Leonardo Sanchez**

#17 - Ricardo Fontanari*

#25 - Paulo Sousa**

#27 - Josimar Junior*

#29 - Rodrigo Mello

#33 - Bruno Campos**

#56 - Peter Ferter*

#70 - Lucas Salles*

#74 - Piero Cifali**

#77 - Francisco Horta*

#84 - Gustavo Farah**

#85 - Eduardo Menossi*

#87 - Nelson Monteiro*

#88 - Georgios Frangulis*

#99 - Nasser Aboultaif**

#121 - João Barbosa**

#199 - Nelson Marcondes*

#544 - Marçal Müller

#555 - Ayman Darwich*

#800 - Raijan Mascarello*

#888 - Lineu Pires*

#999 - Nicolas Costa

* Sport/ ** Rookie

Sprint Challenge

#3 - Cristian Mohr

#5 - Marcelo Tomasoni

#7 - Luiz Souza**

#8 - Allan Sato**

#9 - Cláudio Reina**

#10 - Américo Lanzoni**

#15 - Artur Ramos*

#16 - Antonio Junqueira*

#19 - Walter Lester*

#21 - Miguel Mariotti

#33 - Gustavo Zanon*

#38 - Eric Santos**

#55 - Marco Tulio**

#66 - Sadak Leite*

#71 - SangHo Kim*

#72 - Antonella Bassani

#77 - Josimar Junior

#88 - Eduardo Taurisano

#99 - Wagner Pontes**

#100 - Sebá Malucelli*

#133 - Israel Salmen*

#139 - Célio Brasil**

* Sport/ ** Rookie

Etapa 8 - Grande Prêmio de São Paulo - Cronograma:

Sexta-feira, 03 de novembro:

13:00 - Treino Livre - Sprint Challenge

14:00 - Treino Livre - Carrera Cup

Sábado, 04 de novembro:

07:50 - Classificação - Sprint Challenge

08:45 - Classificação - Carrera Cup

12:30 - Corrida 1 - Sprint Challenge (25 minutos +1 volta)

13:35 - Corrida 1 - Carrera Cup (25 minutos +1 volta)

Domingo, 05 de novembro:

08:45 - Corrida 2 - Sprint Challenge (25 minutos +1 volta)

09:40 - Corrida 2 - Carrera Cup (25 minutos +1 volta)

