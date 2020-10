TABELA: Após fim de semana em Goiânia, confira a classificação da Porsche Cup

A Porsche Cup Brasil realizou mais uma rodada tripla no campeonato, desta vez no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Depois de chuva em partes das provas e confusões na pista, Nelson Marcondes garante o título matemático da Sport GT3 e se aproxima do título geral, enquanto Miguel Paludo, apesar de não ter tido resultados expressivos em Goiânia, está perto do troféu da Carrera Cup.

As últimas disputas da Sprint acontecem em Interlagos, entre 12 e 14 de novembro, também em rodada tripla.

Confira a classificação atualizada:

GT3 Cup

Nelson Marcondes 156 Nelson Monteiro 128 Zeca Feffer 122 Urubatan Jr 114 Marco Billi 112 Lucas Salles 104 Marcio Mauro 93 Eduardo Menossi 80

Paulo Totaro 80

Leonardo Sanchez 73 Cesar Urnhani 55 Ayman Darwich 54 Francisco Horta 51 Cristian Mohr 45 Ramon Alcaraz 43 Georgios Frangulis 40 Danilo Menossi 37 André Gaidzinski 29 Sang Ho Kim 14 Guilherme Reischl 6 Ricardo Fontanari 1 Bruno Campos 0

GT3 Cup Sport

Nelson Marcondes 97 Eduardo Menossi 72 Paulo Totaro 68 Leonardo Sanchez 55 Ayman Darwich 46 Georgios Frangulis 36 André Gaidzinski 35 Danilo Menossi 34 Sang Ho Kim 11 Ricardo Fontanari 6 Bruno Campos 2

Carrera Cup

Miguel Paludo 178 Werner Neugebauer 136 Lico Kaesemodel 133 Pedro Boesel 121 Pedro Aguiar 115 Marçal Muller 113 Enzo Elias 110 Alceu Feldmann 95 JP Mauro 82 Luca Seripieri 66

Christian Hahn 66

Rodrigo Mello 53

Maurizio Billi 53

Rodolfo Toni 44 Rouman Ziemkiewicz 33 Renan Pizii 26 Ricardo Baptista 17

Fran Lara 17

Eduardo Azevedo 7

Carrera Cup Sport

Rodrigo Mello 80 Maurizio Billi 78 Rodolfo Toni 74 Rouman Ziemkiewicz 56 Renan Pizii 43 Fran Lara 30 Eduardo Azevedo 12

