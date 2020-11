Werner Neugebauer busca o tricampeonato na decisão da Porsche

Detentor de dois títulos de campeão da Porsche (overall em 2019 e da Sprint Cup em 2018), Werner Neugebauer segue na luta para conquistar seu terceiro título na principal categoria monomarca do automobilismo brasileiro. Na decisão da Sprint Cup deste ano, que será neste próximo final de semana em Interlagos, o piloto da Shell acumula 136 pontos e é um dos três competidores com chances matemáticas de título na rodada tripla.





“Estou 32 pontos atrás do líder do campeonato, considerando os descartes obrigatórios até aqui e são 64 pontos em jogo nestas três corridas em Interlagos. É uma tarefa bem difícil descontar isso, mas vou pra cima e vou brigar até a volta final”, diz Werner, que tem 11 vitórias, 22 pódios e 5 poles na história da categoria. O campeonato prevê o descarte dos dois piores resultados de cada piloto na temporada.



Na etapa passada, disputada em Goiânia, Werner venceu uma das provas e conquistou dois pódios na rodada tripla com a equipe Shell. O piloto gaúcho acredita que a decisão em Interlagos promete bastante equilíbrio e emoção para quem assistir em casa. A presença de público segue restrita na categoria.



“Essa será a quarta etapa do ano que temos aqui em Interlagos, então é uma pista que todos os pilotos mais andam durante o ano e a maioria deles tem muita experiência no circuito paulistano. Na Porsche isso é até mais forte, porque teve uma concentração grande de corridas em São Paulo por conta da pandemia. Então todo mundo anda bem em Interlagos e aproxima os tempos e isso torna a disputa ainda mais acirrada. Em todo caso, vou lutar até a bandeirada da última corrida para ter chances de conquistar o terceiro título na Porsche”, diz Werner.



Os treinos classificatórios para a última etapa da Sprint na Porsche Carrera Cup serão realizados nesta sexta-feira (13), às 13h35 e às 14h25. A corrida 1 (25 minutos + uma volta) será no mesmo dia às 17h10, enquanto a prova 2 acontecerá no sábado (14), a partir das 11h05. A terceira e última prova da etapa tem largada marcada para às 15h45 do sábado.

Classificação do campeonato após etapa de Goiânia (top-10, sem descartes):

1 – Miguel Paludo – 178 pontos

2 - Werner Neugebauer – 136

3 - Lico Kaesemodel – 133

4 – Pedro Boesel – 121

5 – Pedro Aguiar – 117

6 – Marçal Muller – 113

7 – Enzo Elias – 110

8 – Alceu Feldmann – 95

9 –JP Mauro – 82

10 – Luca Seripieri - 66

