A Porsche Cup está de volta a Interlagos. O palco de sete das dez provas que aconteceram até agora na temporada do campeonato de Sprint volta a receber nesta sexta-feira e sábado o certame das corridas curtas para definir os campeões de 2020.

O traçado paulista é o lugar que mais vezes recebeu a Porsche Cup em seus 15 anos de história. Ao todo, foram 126 largadas na pista.

Miguel Paludo lidera na Carrera Cup com 178 pontos somados e 42 pontos de frente para o segundo colocado, Werner Neugebauer (136). Ele precisa apenas de um nono lugar em qualquer uma das provas para confirmar o título.

Neugebauer e Lico Kaesemodel (133) ainda têm chances matemáticas de terminar como campeões da Sprint, para isso é preciso gabaritar a etapa e torcer para Miguel Paludo terminar fora dos pontos nas três corridas. Ainda haverá descartes das duas piores pontuações após o final da etapa.

O pentacampeão da categoria já triunfou 16 vezes em Interlagos e após os treinos opcionais realizados nesta quinta-feira falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre como está a preparação mental e a estratégia para conquistar o hexacampeonato neste final de semana.

“Foi o trabalho construído durante o ano, a gente teve um ritmo muito forte em termos de classificação e corrida. Não quero ficar fazendo conta de que preciso chegar em oitavo, nono ou outra posição porque quando começa com esse pensamento vai acarretando outras coisas e fica muito cauteloso".

"Então a ideia é classificar bem nas duas classificações de amanhã e procurar vencer ou chegar o mais próximo da frente nas duas corridas. A última é loteria, tem inversão de grid e etc".

"Então se der pra garantir o título amanhã com certeza é o cenário é perfeito e já corre sábado sem essa pressão. Mas eu quero manter essa vantagem de pontos pro overall já que no endurance de Goiânia a gente não terminou e perdemos alguns pontos lá.”

Caso Miguel Paludo vença uma das três provas do final de semana se tornará o maior vencedor da história da categoria em Interlagos, atualmente o piloto do carro #7 divide este posto com Ricardo Baptista e Connstatino Jr, todos com 16 triunfos.

O Motorsport.com transmite ao vivo os treinos classificatórios e as provas da Porsche Cup nesta sexta-feira a partir das 13h10min.

